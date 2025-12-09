استانها مرکزی ۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰ اینفوگرافیک؛ برنامه سه ساله توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان مرکزی اراک- در این اینفوگرافی برنامه سه ساله توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان مرکزی را ملاحظه می کنید. برچسبها نیروگاه خورشیدی اراک مدیریت مصرف انرژی اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط ۱۸۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان مرکزی با حضور وزیر نیرو افتتاح شد اینفوگرافیک؛ اختصاص ۲۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مسکن روستایی در گلستان داودآبادی: ظرفیت تولید برق استان مرکزی یک هزار و ۴۶۵ مگاوات است استاندار: جهش سبز صنعت با تسهیلات خورشیدی؛ صندوق انرژی در خدمت تولید حسینی: تسریع پروژههای زیرساختی و مدیریت منابع در اولویت اقدامات است
