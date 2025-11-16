به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری بخش نوبران با ارائه گزارشی از مهمترین پروژههای ملی، استانی و محلی و وضعیت آب، برق، راه و زیرساختهای منطقه، بر ضرورت تغییر رویکردها، ارتقای مدیریت منابع و همراهی همه دستگاهها برای عبور از چالشهای موجود تأکید کرد.
وی با اشاره به پروژههای مهم حوزه راه در سطح ملی گفت: تعریض محور ساوه – غرقآباد با پیگیری استاندار و نماینده مردم و طی نشست با معاون وزیر در حال اجرا است و تلاش میکنیم این طرح تا سال ۱۴۰۵ به اتمام برسد تا حجم تصادفات در این مسیر به حداقل برسد.
فرماندار ساوه همچنین از احیای پروژه نیمهکاره خط ریلی همدان – مشهد خبر داد و افزود: با مکاتبات انجامشده و تخصیص اعتبار، مقرر شده است یک واگن جدید به این مسیر افزوده شود.
وی با اشاره به پروژه آزادراه ساوه – سلفچگان گفت: با حمایت مسئولان و انعقاد قراردادهای تکمیلی، عملیات ترمیم آسفالت و بررسی اجرای لاین سوم در حال انجام است.
حسینی همچنین از ششخطه شدن آزادراه ساوه – همدان با نظر مثبت وزارت راه خبر داد و تأکید کرد: رفع نقاط حادثهخیز این مسیر در دستور کار جدی قرار دارد.
فرماندار ساوه بحران آب را مهمترین اولویت شهرستان دانست و گفت: ساوه یکی از هشت شهرستان دارای تنش آبی کشور است، تا شهریورماه امسال تخصیص اعتبارات در حوزه آب به صورت تقریبی صفر بود، اما با اقدامات اخیر انتقال آب سرعت گرفته است.
حسینی گفت: در ۱۰ سال گذشته تنها ۳۵ کیلومتر خط انتقال اجرا شد، اما در شش ماه گذشته نیز ۳۵ کیلومتر دیگر پیشرفت داشته و تا ۱۵ آذر بخشی از کسری آب جبران خواهد شد.
وی ضمن اشاره به وضعیت سد الغدیر اظهار کرد: خشکسالی شدید و سوءمدیریت سالهای گذشته موجب شد سد پس از چندین دوره لبریز شدن، اکنون در شرایط سخت قرار گیرد، طی یک سال گذشته ۱۱۴ میلیون مترمکعب آب رهاسازی شد، اما امسال برای تأمین آب شرب، امکان تخصیص آب کشاورزی وجود نداشت.
حسینی افزود: وزارت نیرو در سالهای گذشته اشتباهاتی داشت و خشکسالی نیز این مشکلات را تشدید کرد، اکنون آبرسانی اولویت اول شهرستان است و باید با اقدام جهادی نارساییهای شهر و روستا رفع شود.
وی با اشاره به ناترازی ۲۷ هزار مگاواتی برق کشور در تابستان امسال گفت: کاهش شدید تراز سدها باعث شد دولت توسعه انرژی خورشیدی را در اولویت قرار دهد، ظرفیت انرژی خورشیدی از ۱۰۰ مگاوات طی سالهای گذشته، در یک سال اخیر به ۴۰۰ مگاوات افزایش یافته است.
فرماندار ویژه ساوه افزود: طبق برنامه، در سه سال آینده ۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان مرکزی و ۳۰ هزار مگاوات در کشور ایجاد خواهد شد.
حسینی با تأکید بر تغییر رویکرد در مدیریت منابع و تقویت اقتصاد محلی اظهار کرد: شرایط امروز متفاوت از گذشته است، زمانی منابع فراوان بود و اشتباهات مدیریتی قابل جبران بود، اما چنانچه مدیری در حوزه آب یا منابع عمومی خطا کند، دفاع از آن بسیار سخت است.
وی با اشاره به ناتوانی کشاورزی سنتی در تأمین درآمد پایدار افزود: باید با کمک جهاد کشاورزی مردم را توانمند کنیم چرا که اگر کشاورزی نتواند درآمد ایجاد کند، جمعیت به شهر منتقل میشود و مشکلات چند برابر خواهد شد.
فرماندار ویژه ساوه همچنین به راههای روستایی و ضرورت ارتقای جاده بیات اشاره کرد و گفت: ۵۸ میلیارد تومان در حوزه راههای روستایی هزینه شده و جاده بیات اهمیت بالایی دارد، این مسیر در عمل یک راه اصلی است و باید ارتقا یابد در غیر این صورت، گزینه محدودیت عبور کامیونها بررسی خواهد شد.
وی با اشاره به آموزش، گازرسانی و زیرساختهای شهری گفت: رفع مشکلات آموزشی و نوسازی مدارس از اولویتهای دولت است و گازرسانی در ساوه ۹۸ درصد پوشش دارد و رفع مشکلات باقیمانده در دستور کار قرار دارد.
فرماندار ساوه بر مشارکت مردم در تصمیمسازیها تأکید کرد و گفت: مسائل هر شهر و روستا باید با مشارکت مردم احصا شود.
نظر شما