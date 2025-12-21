استانها فارس ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۸ دریافت تصاویر امین فائضی شب یلدا در آرامگاه حافظ شب یلدا این مراسم سنتی ایرانیان با حضور مردم در جوار آرامگاه حافظ شیرازی برگزار شد. برچسبها شب یلدا یلدا حافظ شیرازی حافظیه عکس استانها مطالب مرتبط پویش روایتگری و قصهگویی یلدا در شیراز اجرا میشود «یلدا» طولانیترین شب سال و کوتاهترین فاصله دلها حافظ خوانی کودکان شیرازی در شب یلدا تخت جمشید میزبان آیین ملی شب یلدا خانه نصیرالملک شیراز میزبان آئین شب یلدا گرانی در شب یلدا؛ سنتهای دیرینه فارسیها قربانی افزایش قیمت آیین شب چله در آرامگاه سعدی شیرازی برگزار شد
