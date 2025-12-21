۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۸

امین فائضی

شب یلدا در آرامگاه حافظ

شب یلدا این مراسم سنتی ایرانیان با حضور مردم در جوار آرامگاه حافظ شیرازی برگزار شد.

