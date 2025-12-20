تخت‌ جمشید میزبان آیین ملی شب یلدا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد جعفری با اشاره به اهمیت شب یلدا به عنوان یکی از کهنترین آئینهای فرهنگی ایرانیان گفت: جشن چله نمادی از همبستگی، امید و غلبه روشنایی بر تاریکی است و برگزاری آن در محوطهای با پیشینه تاریخی تختجمشید، میتواند به معرفی بهتر ارزشهای فرهنگی ایران به نسل جوان و بازدیدکنندگان کمک کند.
وی تصریح کرد: این برنامه به مناسبت شب چله و همزمان با چهارمین سالروز ثبت جهانی شب یلدا، صبح روز یکشنبه ۳۰ آذرماه از ساعت ۱۱ تا ۱۳ برگزار خواهد شد و حضور برای عموم علاقهمندان آزاد است.
سرپرست پایگاه میراث تختجمشید تأکید کرد: اجرای اینگونه رویدادهای فرهنگی در چارچوب ضوابط حفاظتی، نقش مؤثری در زنده نگه داشتن سنتهای ایرانی و افزایش تعامل مردم با میراث فرهنگی کشور دارد.
