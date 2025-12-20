خانه نصیرالملک شیراز میزبان آئین شب یلدا

به گزارش خبرگزاری مهر، هاجر عسکری گفت: مراسم شب یلدای امسال در بافت تاریخی متفاوت‌تر از همیشه و همراه با روایتگری از سنت‌ها و آداب و رسوم‌های یلدایی در این شهر برپا می‌شود؛ شبی برای شنیدن، گفتن و به خاطر سپردن آنچه از دل این شهر به ما رسیده است.

وی در خصوص جزئیات برگزاری مراسم افزود: مراسم آئین بزرگداشت روایت چهارمین میراث ناملموس یلدای جهانی در شیراز در خانه تاریخی نصیرالملک برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شیراز گفت: این برنامه شاهنامه‌خوانی و حافظ‌خوانی و روایاتی که هنوز در دیوارهای این شهر نفس می‌کشند، اجرا خواهد شد و تجربه‌ای فرهنگی و هنری برای تمام شرکت‌کنندگان فراهم می‌کند.

عسکری از برپایی نمایشگاه یلدا و صنایع دستی مرتبط با یلدا در خانه نصیرالملک خبر داد و گفت: در این مراسم شنونده روایت‌هایی در خصوص نقش زنان در حفظ سنت‌های یلدا، روایت خاطرات یلدای کودکی و روایت رسوم قدیمی محله در شب یلدا خواهیم بود.

وی همچنین درباره زمان و مکان برگزاری این مراسم توضیح داد: این مراسم روز یکشنبه ۳۰ آذرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۷ در خانه تاریخی نصیرالملک با حضور مدیران، اهالی فرهنگ و هنر و راویان شهر شیراز و استان فارس برگزار خواهد شد.