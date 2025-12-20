  1. استانها
آیین شب چله در آرامگاه سعدی شیرازی برگزار شد

شیراز_ مدیر مجموعه تاریخی‌فرهنگی سعدیه از برگزاری آیین شب چله همزمان با چهارمین سالگرد ثبت جهانی شب یلدا در جوار آرامگاه شیخ اجل سعدی شیرازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین تجلی اردکانی گفت: این مراسم در آستانه فرارسیدن شب یلدا و با هدف پاسداشت آئین‌های کهن ایرانی و تقویت پیوند میان میراث فرهنگی ناملموس و فضاهای تاریخی آئین شب چله در مجموعه تاریخی‌فرهنگی سعدیه برگزار شد.

مدیر مجموعه تاریخی‌فرهنگی سعدیه افزود: جشن شب چله با حضور هنرمندان، شاعران و خانواده‌ها در سالن گلستان مجموعه سعدیه برگزار و مورد استقبال علاقه‌مندان فرهنگ و ادب ایرانی قرار گرفت.

تجلی اردکانی با اشاره به برنامه‌های متنوع این آئین اظهار کرد: اجرای غزل‌خوانی توسط گروه کودک، معرفی آئین‌های مردم شیراز در شب یلدا با گویش محلی، اجرای موسیقی سنتی، نمایش و استند آپ کمدی کودک، مشاعره طنز خردسالان، مسابقه مشاعره مادر و کودک، فال کلوک، شاهنامه‌خوانی و اجرای سرود «ای ایران» از جمله بخش‌های این مراسم بود.

وی در پایان تأکید کرد: مجموعه سعدیه در تلاش است با برگزاری رویدادهای فرهنگی متناسب با هویت تاریخی این مکان، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ، ادب فارسی و آئین‌های اصیل ایرانی ایفا کند.

