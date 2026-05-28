سردار شهید حاج محمدابراهیم همت

سردار شهید محمدابراهیم همت (۱۳۳۴- ۱۳۶۲ ش)، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی بود.

شهید همت قبل از انقلاب اسلامی ایران به شغل معلمی اشتغال و در صف مبارزان علیه حکومت پهلوی قرار داشت که بارها ساواک به او اخطار داده و حکم ترور و اعدامش صادر شده بود. بعد از انقلاب به همراه دوستانش سپاه شهرضا را تشکیل داده و مسئولیت‌هایی را در همین زمینه عهده‌دار شد. با آغاز جنگ تحمیلی به جبهه رفته و در عملیات‌های فتح المبین و بیت المقدس، رمضان، عملیات مسلم بن عقیل، والفجر مقدماتی و والفجر ۱، والفجر ۳، والفجر ۴، خیبر شرکت کرده و مسئولیت‌هایی را بر عهده داشت. او فرماندهی لشکر ۲۷ محمد رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) را بر عهده داشت و چندین عملیات را فرماندهی کرد. سرانجام در عملیات خیبر در اثر اصابت گلولهٔ توپ به شهادت رسیدند. پیکر او در شهرضا دفن شد و سنگ مزاری به عنوان یادبود ایشان در بهشت زهرای تهران نصب شده است.