به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی حسینی شامگاه چهارشنبه در نشست با فعالان رسانهای استان، ضمن تبریک مناسبتهای دینی و ملی از جمله سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) و همچنین فرارسیدن سالروز آزادسازی خرمشهر، اظهار کرد: فرهنگ مقاومت، ایثار و ولایتمداری، ریشههای اصلی اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران است و باید در همه عرصهها بهویژه در فضای رسانهای بازنمایی شود.
وی با اشاره به شرایط امنیتی و تحولات منطقهای افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران درگیر یک جنگ تمامعیار ترکیبی است که تنها محدود به حوزه نظامی نیست، بلکه عرصههای رسانه، افکار عمومی، اقتصاد و فضای اجتماعی را نیز دربر میگیرد.
به گفته وی، دشمن تلاش دارد با طراحی سناریوهای چندلایه، همزمان بر فرماندهان، مراکز قدرت و انسجام اجتماعی فشار وارد کند.
فرمانده سپاه نینوا گلستان با تشریح بخشی از این سناریوها گفت: برآورد دشمن این بوده که با ترکیب عملیات نظامی، تحریک گروههای معاند و جنگ رسانهای بتواند در مدت کوتاه به اهداف خود دست یابد، اما آنچه این محاسبات را ناکام گذاشته، حضور و انسجام مردم و همچنین آمادگی نیروهای مسلح در عرصههای مختلف بوده است.
حسینی با اشاره به نقش نیروهای مستقر در مناطق عملیاتی جنوب کشور افزود: امروز بخشهایی از نیروهای استان گلستان در قالب یگانهای مختلف در مناطق حساس از جمله خلیج فارس، بندرعباس، میناب و دیگر نقاط در حال انجام مأموریت هستند و در شرایط سخت اقلیمی و گرمای بالای ۴۰ درجه، وظیفه دفاع و بازدارندگی را بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه «واقعیت میدان نباید برای مردم عادیسازی یا پنهان شود» اظهار کرد: رسانهها باید تصویر درست و دقیق از اقتدار و آمادگی نیروهای مسلح ارائه دهند، چرا که انتقال صحیح این واقعیتها خود بخشی از قدرت بازدارندگی کشور است.
سپاه نینوا استان گلستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر جایگاه راهبردی رسانهها گفت: رسانه امروز یک سلاح اثرگذار در جنگ شناختی است و هر خبر، گزارش یا تولید محتوای رسانهای میتواند در تقویت امید، افزایش اعتماد عمومی و یا در نقطه مقابل، در ایجاد یأس و تردید نقشآفرینی کند.
وی مهمترین راهبرد دشمن را «ایجاد دوقطبی و تضعیف انسجام اجتماعی» دانست و افزود: دشمن بهدنبال آن است که با برجستهسازی اختلافات، وحدت ملی را هدف قرار دهد؛ اما تجربه نشان داده است که حضور یکپارچه مردم در بزنگاههای مختلف، این سناریو را با شکست مواجه کرده است.
فرمانده سپاه نینوا گلستان ادامه داد: رسانههای داخلی باید فراتر از گرایشهای سیاسی و سلیقهای عمل کنند و بر محور منافع ملی و انسجام اجتماعی حرکت کنند، چرا که فصل مشترک همه جریانها، حفظ امنیت و اقتدار کشور است.
حسینی با اشاره به ضرورت تعامل میان رسانهها و دستگاههای اجرایی گفت: مطالبهگری در چارچوب اخلاق حرفهای نهتنها پذیرفته است بلکه موجب اصلاح روندها میشود، اما تخریب و دامنزدن به بیاعتمادی عمومی میتواند در راستای اهداف دشمن تعریف شود.
وی تأکید کرد: مسئولان نیز موظفاند پاسخگو باشند و مسیر ارتباطی با رسانهها باید شفاف، مستمر و بدون نگاه تقابلی باشد.
به گفته وی، سازمانهای نظارتی و اطلاعاتی نیز رویکرد خود را بر تعامل و حل مسئله قرار دادهاند مگر در مواردی که جریانهای معاند و ضدانقلاب در کار باشند.
فرمانده سپاه نینوا گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آموزش و وضعیت دانشآموزان اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط ویژه کشور، تلاش شده آموزش و امتحانات دانشآموزان با حداقل آسیب و در چارچوب تصمیمگیریهای استانی ادامه یابد و سلامت روانی و امنیت آموزشی مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید مجدد بر نقش رسانهها خاطرنشان کرد: اگر رسانه، مسئولان و مردم در یک مسیر همافزا حرکت کنند، تهدیدها به فرصت تبدیل میشود و دشمن در رسیدن به اهداف خود ناکام خواهد ماند؛ امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ انسجام، اعتماد و امید در جامعه هستیم.
