روایت پیروزی ملت ایران نباید در هیاهوی حواشی فراموش شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی پیش از ظهر دوشنبه در همایش هادیان سیاسی سپاه و بسیج استان قزوین، با اشاره به اهمیت جهاد تبیین اظهار کرد: اگر مجاهدت در میدان نباشد، دشمن شکست نمی‌خورد و فلسفه جهاد نیز همین است که حرکت دشمن را ناکام بگذارد، اما دشمنی که در میدان شکست خورده، تلاش می‌کند در جامعه اختلاف، تردید، ابهام و سستی ایجاد کند.

وی با استناد به روایات اسلامی افزود: همان‌گونه که در روایات آمده، جهاد با زبان مکمل جهاد با شمشیر است و به همین دلیل امام شهید تأکید داشتند همان‌گونه که امام حسین(ع) در عاشورا جهاد کرد، حضرت زینب(س) نیز با جهاد تبیین، آن نهضت را تکمیل کرد.

سردار جوانی با قدردانی از فعالان عرصه جهاد تبیین گفت: همه این مجاهدت‌ها ذخیره آخرت خواهد بود و امروز مسئولیت هادیان سیاسی در اقناع افکار عمومی و پاسخ به شبهات جامعه بسیار سنگین و تعیین‌کننده است. باید به سؤالات مردم پاسخ‌هایی درخور، شایسته و باورپذیر ارائه شود، چراکه کسی که دچار شبهه و ابهام است، باید از پاسخ دریافت‌شده قانع شود.

معاون سیاسی سپاه پاسداران با اشاره به سوم خرداد و شرایط امروز کشور گفت: در کمتر از نیم‌قرن، سه جنگ نظامی به ملت ایران تحمیل شد؛ جنگ تحمیلی سال ۱۳۵۹، جنگ دوازده‌روزه و جنگ اخیر. هدف همه این جنگ‌ها در یک جمله خلاصه می‌شود؛ همان تعبیری که رهبر انقلاب فرمودند: «بلعیدن ایران». در هر سه جنگ، طرف مقابل ایران جبهه‌ای ضعیف نبود؛ در جنگ تحمیلی همه قدرت‌های جهانی پشت صدام بودند، در جنگ دوازده‌روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا در میدان حضور داشتند و در جنگ اخیر نیز آمریکا با تمام توان وارد صحنه شد.

وی خاطرنشان کرد: با وجود همه فشارها و هزینه‌ها، ملت ایران در تمامی این جنگ‌ها به پیروزی رسید. امام شهید پس از جنگ دوازده‌روزه سه بار به ملت ایران تبریک گفتند و در پیام مربوط به اربعین شهدای جنگ اخیر نیز تأکید کردند که تا اینجا پیروزی قطعی از آن ملت ایران بوده است.

سردار جوانی با انتقاد از کم‌توجهی به روایت پیروزی در داخل کشور تصریح کرد: هادیان سیاسی باید در هر فرصت، روایت پیروزی ملت ایران را برای جامعه بازگو کنند. گاهی حواشی، فضاسازی‌های رسانه‌ای و برخی مطالب در شبکه‌های اجتماعی موجب نگرانی مردم می‌شود و اصل پیروزی را به حاشیه می‌برد. امروز روایت پیروزی ایران در رسانه‌های خارجی، آمریکا و اروپا بسیار پررنگ‌تر از داخل کشور است، اما در داخل، برخی جریان‌ها و حواشی باعث شده‌اند این روایت بزرگ کمتر دیده شود.

وی با بیان اینکه دشمن در هر سه جنگ با محاسبات غلط وارد میدان شد، گفت: صدام تصور می‌کرد ظرف چند ماه فاتح تهران خواهد شد و امروز نیز همان خطای محاسباتی از سوی آمریکا و ترامپ تکرار شده است. دشمن نه ملت ایران را شناخت و نه نظام ولایی را. وقتی کشوری جنگی را با اهداف مشخص آغاز می‌کند و به هیچ‌یک از اهداف خود نمی‌رسد، شکست خورده است و طرف مدافع، حتی اگر هزینه داده باشد، پیروز میدان خواهد بود.

سردار جوانی با اشاره به اهداف دشمن در جنگ اخیر افزود: دشمن اهدافی چون نابودی صنعت هسته‌ای، از بین بردن توان موشکی، فروپاشی ساختار سیاسی و حتی تجزیه ایران را دنبال می‌کرد، اما ملت ایران اجازه تحقق هیچ‌یک از این اهداف را نداد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران با اشاره به پروژه تجزیه ایران گفت: هدف دشمن، نابودی یک ملت دارای هویت تاریخی و ظرفیت تمدن‌سازی است. آن‌ها زمانی احساس امنیت می‌کنند که این ظرفیت تاریخی و تمدنی متلاشی شود. دشمن به‌دنبال ایجاد شکاف‌های قومی و منطقه‌ای و تبدیل ایران به چند بخش متخاصم است تا بتواند بر منطقه، منابع انرژی، خلیج فارس و تنگه هرمز تسلط کامل پیدا کند. اینکه ملت ایران با وجود همه فشارها ایستاد و اجازه نداد دشمن به اهدافش برسد، بزرگ‌ترین پیروزی است و باید این حقیقت برای مردم تبیین شود.

سردار جوانی با اشاره به تحولات جهانی اظهار کرد: نه‌تنها ایران تضعیف نشد، بلکه امروز جهان از افول آمریکا و ظهور یک مرکز جدید قدرت سخن می‌گوید و این جابه‌جایی قدرت، اتفاق کوچکی نیست. این پیروزی‌ها مقدمه تمدن‌سازی اسلامی، وحدت ملی و استمرار مقاومت است و باید با دقت برای جامعه روایت شود.

وی با اشاره به شکست نظریه «صلح از مسیر قدرت» تصریح کرد: آمریکا تصور می‌کرد می‌تواند با تهدید و جنگ، ایران را تسلیم کند، اما امروز حتی رسانه‌های غربی نیز اذعان دارند که واشنگتن در برابر ایران در موقعیت دشواری قرار گرفته است. دشمن امروز میان پذیرش شروط ایران یا ورود به جنگی گسترده‌تر قرار گرفته و خودشان نیز می‌دانند که هرگونه درگیری جدید، با پاسخ سخت و گسترده جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد. این تصور که می‌توان با نظریه «جنگ برای صلح» کشوری مانند ایران را وادار به تسلیم کرد، امروز فروپاشیده است.

سردار جوانی با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف داخلی گفت: دشمن همچنان روی فشار اقتصادی، عملیات روانی و ایجاد شکاف اجتماعی حساب باز کرده و به همین دلیل حفظ وحدت و انسجام ملی، امروز مهم‌ترین ضرورت کشور است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: دشمن در آغاز جنگ تصور می‌کرد ظرف یکی دو ماه به تهران خواهد رسید، اما مقاومت مردم خرمشهر معادلات جنگ را تغییر داد و خرمشهر به نماد ایستادگی ملت ایران تبدیل شد. دشمن خرمشهر را به‌عنوان برگ برنده‌ای برای امتیازگیری در مذاکرات می‌خواست، اما رزمندگان اسلام این شهر را آزاد کردند و امام راحل فرمودند «خرمشهر را خدا آزاد کرد».

وی با تأکید بر نقش نصرت الهی در پیروزی‌ها خاطرنشان کرد: ملت ایران و نیروهای مسلح نباید دچار غرور و خودشیفتگی شوند، چراکه عامل اصلی پیروزی‌ها، نصرت الهی است؛ همان حقیقتی که دشمن آن را درک نمی‌کند و به همین دلیل نیز در محاسبات خود دچار خطا شده است. امام شهید نیز بارها تأکید داشتند که عامل اصلی آزادسازی خرمشهر، باور رزمندگان به نصرت الهی بود؛ همان باوری که در جمله معروف شهید حاج احمد کاظمی نمود پیدا کرد: «خدا خرمشهر را آزاد کرد.» همان خدایی که خرمشهر را آزاد کرد، امروز نیز ملت ایران را در میدان‌های مختلف پیروز کرده است.

سردار جوانی با اشاره به اظهارات مقامات غربی گفت: امروز حتی مقامات اروپایی اعتراف می‌کنند ایران فراتر از تصور ظاهر شده و آمریکا از قدرت آشکارشده جمهوری اسلامی شگفت‌زده است. ترامپ پیش از آغاز تقابل‌ها تصور می‌کرد می‌تواند ایران را متوقف و تسلیم کند، اما تحولات اخیر نشان داد این نظریه شکست خورده است.

وی افزود: امام شهید نیز در پاسخ به تهدیدات آمریکا تأکید کردند همان‌طور که در طول ۴۷ سال گذشته نتوانستند نظام اسلامی را سرنگون کنند، امروز هم نخواهند توانست و این وعده الهی برای نصرت مؤمنان است.