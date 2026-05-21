به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در نشست با همکاران معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با اشاره به دشواری خدمت‌رسانی به مردم در یک سال اخیر به واسطه حوادث و اتفاقات مختلف در کشور گفت: برگزاری جلسات هماهنگی در حوزه‌های گوناگون برای بررسی مسائل استان راهگشا خواهد بود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به معیشت کارمندان دولت در شرایط خاص کشور تصریح کرد: بر اساس آیات نورانی قرآن کریم هیچ جنبنده‌ای در جهان وجود ندارد که خداوند رزق آن را تضمین نکرده باشد.

استاندار یزد با اشاره به پاکدستی و سلامت نفس مدیران و کارکنان دولت به رغم برخی کاستی‌ها اظهار داشت: خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی و کار کردن تحت لوای ولایت و پرچم برافراشته شده به دست شهدا توفیق الهی است.

بابایی به تغییر ریل گذاری استان در دولت چهاردهم اشاره کرد و افزود: متاسفانه اشتغال‌زایی در سالیان گذشته منجر به حضور بی‌رویه اتباع بیگانه و نیروی کار ساده غیربومی و افزایش آلایندگی و آسیب‌های اجتماعی در استان شده است.

وی به توسعه همه‌جانبه استان بر اساس سند «یزد پایدار» اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: با توجه به محدودیت‌های آبی و شرایط محیط زیست استان، کاهش این ناهنجاری‌ها برای نسل‌های آینده حائز اهمیت خواهد بود.

استاندار با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان معاونت عمرانی استانداری در اجرای طرح‌های مختلف ادامه داد: اجرای خطوط انتقال آب، مخازن آب، نیروگاه‌های خورشیدی، جاده‌های مواصلاتی و خط راه‌آهن ره‌آورد تلاش‌های انجام شده در این حوزه بوده است.

بابایی با بیان اینکه معاونت عمرانی استانداری یزد در سال گذشته جایگاه اول کشور را کسب کرده است، گفت: تجربه و تلاش مدیران و کارکنان این حوزه منجر به کسب رتبه برتر در نهضت عدالت آموزشی و نهضت ملی مسکن شده است.