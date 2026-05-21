۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۰۶

استاندار یزد: توسعه استان باید به نفع نسل‌های آینده باشد

یزد - استاندار یزد با تأکید بر لزوم توجه به محدودیت‌های آبی و ملاحظات محیط‌زیستی استان گفت روند توسعه یزد باید به گونه‌ای مدیریت شود که منافع و پایداری آن برای نسل‌های آینده حفظ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در نشست با همکاران معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با اشاره به دشواری خدمت‌رسانی به مردم در یک سال اخیر به واسطه حوادث و اتفاقات مختلف در کشور گفت: برگزاری جلسات هماهنگی در حوزه‌های گوناگون برای بررسی مسائل استان راهگشا خواهد بود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به معیشت کارمندان دولت در شرایط خاص کشور تصریح کرد: بر اساس آیات نورانی قرآن کریم هیچ جنبنده‌ای در جهان وجود ندارد که خداوند رزق آن را تضمین نکرده باشد.

استاندار یزد با اشاره به پاکدستی و سلامت نفس مدیران و کارکنان دولت به رغم برخی کاستی‌ها اظهار داشت: خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی و کار کردن تحت لوای ولایت و پرچم برافراشته شده به دست شهدا توفیق الهی است.

بابایی به تغییر ریل گذاری استان در دولت چهاردهم اشاره کرد و افزود: متاسفانه اشتغال‌زایی در سالیان گذشته منجر به حضور بی‌رویه اتباع بیگانه و نیروی کار ساده غیربومی و افزایش آلایندگی و آسیب‌های اجتماعی در استان شده است.

وی به توسعه همه‌جانبه استان بر اساس سند «یزد پایدار» اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: با توجه به محدودیت‌های آبی و شرایط محیط زیست استان، کاهش این ناهنجاری‌ها برای نسل‌های آینده حائز اهمیت خواهد بود.

استاندار با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان معاونت عمرانی استانداری در اجرای طرح‌های مختلف ادامه داد: اجرای خطوط انتقال آب، مخازن آب، نیروگاه‌های خورشیدی، جاده‌های مواصلاتی و خط راه‌آهن ره‌آورد تلاش‌های انجام شده در این حوزه بوده است.

بابایی با بیان اینکه معاونت عمرانی استانداری یزد در سال گذشته جایگاه اول کشور را کسب کرده است، گفت: تجربه و تلاش مدیران و کارکنان این حوزه منجر به کسب رتبه برتر در نهضت عدالت آموزشی و نهضت ملی مسکن شده است.

کد مطلب 6837170

