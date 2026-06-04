استانها خراسان شمالی ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۱ دریافت تصاویر اینفوگرافیک؛ ویژه برنامههای عید سعید غدیر مرکز خراسان شمالی بجنورد- در این اینفوگرافی ویژه برنامههای عید سعید غدیر خم در مرکز خراسان شمالی را مشاهده میکنید. برچسبها اینفوگرافیک اینفومهر عید سعید غدیرخم اینفوگرافیک استانها چشم به راه غدیر چشم به راه مهمونی غدیر مطالب مرتبط شب غدیر و طنین شعارهای حمایت از ولایت در نود و پنجمین شب حماسه مردمی برگزاری جشن خانوادگی عید غدیر در بجنورد پخت ۲۱ دیگ غذای نذری به مناسبت عید غدیر در بجنورد نوری: «مهمونی کیلومتری غدیر» جلوهای از فرهنگ ولایت و خدمترسانی است مهمانی ۲۷ کیلومتری غدیر در آذربایجان غربی؛ جشن ولایت در دیار علویان سردار اکبری: مهمونی غدیر تقویتکننده همبستگی اجتماعی است اینفوگرافیک؛ آزادی ۱۰ زندانی جرائم غیر عمد در خراسان شمالی پاکمهر: «مهمونی غدیر» تجلی فرهنگ مردمی و سرمایه اجتماعی است موفق: آسمان بجنورد در شب عید غدیر نورباران میشود
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