۱۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۱

اینفوگرافیک؛ ویژه برنامه‌های عید سعید غدیر مرکز خراسان شمالی

بجنورد- در این اینفوگرافی ویژه برنامه‌های عید سعید غدیر خم در مرکز خراسان شمالی را مشاهده می‌کنید.

اینفوگرافیک؛ ویژه برنامه‌های عید سعید غدیر مرکز خراسان شمالی

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