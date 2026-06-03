محمد موفق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به منظور ایجاد شور و نشاط معنوی در میان شهروندان و بزرگداشت عید سعید غدیر خم، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای نورافشانی آسمان شهر بجنورد انجام شده است.

وی در ادامه افزود: در مرحله نخست، شامگاه چهارشنبه همزمان با شب عید غدیر، مراسم نورافشانی به صورت پراکنده در چندین محله و نقطه مختلف شهر بجنورد اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بجنورد گفت: این برنامه با هدف بهره‌مندی عموم شهروندان از جلوه‌های بصری و ایجاد فضای شاد و معنوی در سطح شهر تدارک دیده شده است.

وی بیان کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی و مناسبتی در اعیاد مذهبی از جمله رویکردهای مدیریت شهری برای افزایش نشاط اجتماعی و تقویت همبستگی شهروندان است.