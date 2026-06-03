پاکمهر: «مهمونی غدیر» تجلی فرهنگ مردمی و سرمایه اجتماعی است

سید محمد پاکمهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عید سعید غدیر خم یکی از مهمترین اعیاد اسلامی است که پیام آن بر محور ولایت، وحدت و همدلی امت اسلامی استوار شده و باید در قالب برنامههای خلاقانه و مردمی به نسل جدید منتقل شود.
وی افزود: «مهمونی غدیر» بهعنوان یک رویداد اجتماعی و فرهنگی، فرصت ارزشمندی برای تقویت ارتباط میان مردم، افزایش نشاط عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه به شمار میرود.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چنین برنامههایی زمانی اثرگذارتر خواهند بود که با مشارکت واقعی مردم و حضور پررنگ خانوادهها برگزار شوند و فضای شهر را به محیطی صمیمی، شاد و معنوی تبدیل کنند.
پاکمهر بیان کرد: «مهمونی غدیر» میتواند به یک الگوی موفق از برگزاری مناسبتهای دینی در قالب مردمی تبدیل شود؛ الگویی که همزمان هم معنویت را تقویت میکند و هم نشاط اجتماعی را گسترش میدهد.
وی در پایان تأکید کرد: استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی برای برگزاری هرچه باشکوهتر «مهمونی غدیر» میتواند نقش مهمی در تقویت وحدت و همدلی در جامعه داشته باشد.
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