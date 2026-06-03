حجت‌الاسلام رضا نوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه استمرار مسیر رسالت و ضامن حفظ هویت دینی و اسلامی جامعه است. هرچه بتوانیم پیام غدیر و فرهنگ ولایت را در جامعه تبیین کنیم، در مسیر تقویت ایمان و انسجام امت اسلامی گام برداشته‌ایم.

وی افزود: عید غدیر از بزرگ‌ترین اعیاد مسلمانان است و باید این مناسبت با حضور پرشور مردم، به ویژه نسل جوان، گرامی داشته شود. برگزاری جشن‌های مردمی و برنامه‌های فرهنگی می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر جامعه با معارف اهل‌بیت(ع) را فراهم کند.

امام جمعه بجنورد با اشاره به برگزاری «مهمونی کیلومتری غدیر» در مرکز استان گفت: این برنامه مردمی فرصت مناسبی برای نمایش وحدت، همدلی و ارادت مردم به امیرالمؤمنین(ع) است و انتظار می‌رود با مشارکت گسترده خانواده‌ها، هیئات مذهبی، مساجد و فعالان فرهنگی به یکی از جلوه‌های ماندگار عید ولایت تبدیل شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: خدمت‌رسانی به مردم در ایام غدیر، اطعام مؤمنان، پذیرایی از مهمانان اهل‌بیت(ع) و حضور در موکب‌های مردمی از اعمالی است که در روایات اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و از اجر و پاداش فراوانی برخوردار است.

نوری از هیئات مذهبی، مساجد، کانون‌های فرهنگی، گروه‌های جهادی و خیران خواست با برپایی موکب‌های مردمی و مشارکت در اجرای برنامه‌های «مهمونی غدیر»، در ترویج فرهنگ ولایت و ایجاد فضایی شاد، معنوی و خانوادگی نقش‌آفرینی کنند.

وی خاطرنشان کرد: غدیر متعلق به همه مردم است و هر خانواده می‌تواند به اندازه توان خود در این عید بزرگ سهیم باشد. هر قدمی که برای زنده نگه داشتن نام و پیام غدیر برداشته شود، ذخیره‌ای ارزشمند برای دنیا و آخرت خواهد بود.