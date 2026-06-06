استانها فارس ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۶ دریافت تصاویر امین فائضی پهپاد «شاهد ۱۳۶» در تجمع مردمی شیراز پهپاد «شاهد ۱۳۶» در اجتماع مردم شیراز در میدانهای امام حسین(ع) و معلم شیراز در معرض دید عموم قرار گرفت. برچسبها شیراز پهپاد نیروی هوافضای سپاه نیروهای مسلح تجمع مردمی عکس استانها مطالب مرتبط جشن بزرگ مواکب غدیر در شهر مُهر ملت ایران میراثدار راه امیرالمؤمنین(ع) است لامرد میزبان یازدهمین اجتماع بزرگ غدیریون؛ ۶ هزار نفر مهمان سفره غدیر رونمایی از دیوارنگاره «عهد» در میدان امام حسین(ع) شیراز حضور حماسی مردم شیراز در شب های ایستادگی خروش حماسی مردم جویم در بیعت با رهبر معظم انقلاب هشتاد و نهمین قرار شبانه مردم اقلید
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