۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۶

امین فائضی

پهپاد «شاهد ۱۳۶» در تجمع مردمی شیراز

پهپاد «شاهد ۱۳۶» در اجتماع مردم شیراز در میدان‌های امام حسین(ع) و معلم شیراز در معرض دید عموم قرار گرفت.

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