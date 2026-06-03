لامرد میزبان یازدهمین اجتماع بزرگ غدیریون؛ ۶ هزار نفر مهمان سفره غدیر

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ «غدیریون» در لامرد طی بیش از یک دهه گذشته به یکی از شاخص‌ترین برنامه‌های مردمی دهه ولایت در جنوب فارس تبدیل شده است؛ آیینی که هر ساله با مشارکت گسترده مردم شهرها و روستاهای اطراف برگزار می‌شود و جلوه‌ای از ارادت خالصانه مردم این منطقه به ساحت امیرالمؤمنین علی(ع) را به نمایش می‌گذارد.

امسال نیز این مراسم در حالی برگزار می‌شود که تقارن ایام عید غدیر با سالگرد ارتحال بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و یاد و خاطره شهدای عزیز، حال و هوایی متفاوت به آن بخشیده است.

بلوار جمهوری اسلامی لامرد و موکب «امام شهید» که طی ماه‌های گذشته میزبان برنامه‌های فرهنگی و مذهبی متعددی بوده‌اند، اکنون به کانون گردهمایی دلدادگان ولایت تبدیل شده‌اند.

پاسداشت فرهنگ غدیر در لامرد

ابراهیم زائری دبیر ستاد مردمی نکوداشت کوچه غدیر شهرستان لامرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استمرار برنامه‌های مردمی در این مکان گفت: طی ۹۰ شب گذشته، مردم شهرستان با حضور مستمر خود در موکب «امام شهید» جلوه‌ای کم‌نظیر از ارادت به اهل‌بیت(ع) را به نمایش گذاشتند و بر همین اساس، اجتماع بزرگ غدیریون نیز امسال در همین مکان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این اجتماع، تجدید میثاق با ولایت، پاسداشت فرهنگ غدیر و زنده نگه داشتن یاد و نام شهداست؛ ارزش‌هایی که همواره در متن حرکت‌های مردمی شهرستان لامرد جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند.

دبیر ستاد مردمی نکوداشت کوچه غدیر شهرستان لامرد با اشاره به بخش‌های مختلف این مراسم گفت: امسال برای نخستین بار برنامه مداحی مشترک با اجرای ویژه و بر اساس سروده‌ای از شاعر آیینی، محمد حسینی، برگزار خواهد شد که فضای معنوی خاصی به مراسم خواهد بخشید.

زائری همچنین از حضور حجت‌الاسلام و المسلمین عادل حاجی‌پور، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان فارس، به عنوان سخنران ویژه این مراسم خبر داد و ادامه داد: در این اجتماع، ابعاد شخصیتی و سیره نورانی امیرالمؤمنین(ع) و نقش فرهنگ ولایت در استمرار مسیر انقلاب اسلامی تبیین خواهد شد.

وی افزود: از دیگر بخش‌های ویژه مراسم امسال، سخنرانی مادر شهیده الهام زائری است که برای نخستین بار طی ۹۰ شب برنامه‌های برگزار شده در موکب «امام شهید»، به نمایندگی از خانواده‌های معظم شهدا با مردم سخن خواهد گفت.

دبیر ستاد مردمی غدیر لامرد با اشاره به برنامه‌های جانبی این مراسم خاطرنشان کرد: علاوه بر برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و آیینی، اطعام غدیر برای بیش از شش هزار نفر از شهروندان و مهمانان تدارک دیده شده است تا سنت ارزشمند اطعام در روز عید ولایت نیز به شکلی گسترده برگزار شود.

زائری همچنین از برگزاری همایش دوچرخه‌سواری پیش از آغاز رسمی مراسم خبر داد و گفت: این همایش از محل یادمان شهدای دانش‌آموز و معلم ورزشکار در سالن شهید نعیمی ـ محل حمله تروریستی آمریکا ـ تا موکب امام شهید برگزار می‌شود و به پنج نفر از شرکت‌کنندگان به قید قرعه، پنج توپ والیبال مزین به امضای خانواده‌های شهدا و مردم حاضر در میدان اهدا خواهد شد؛ هدایایی که نمادی از استقامت، همبستگی و روحیه ایثار مردم این منطقه است.

لازم به ذکر است اجتماع بزرگ غدیریون لامرد چهارشنبه شب از ساعت ۲۱ در بلوار جمهوری اسلامی، جنب موکب امام شهید ایران برگزار خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود همچون سال‌های گذشته، جمعیت گسترده‌ای از مردم ولایتمدار شهرستان و مناطق همجوار در این آیین باشکوه حضور یابند؛ حضوری که جلوه‌ای دیگر از عشق مردم این دیار به امیرالمؤمنین علی(ع) و آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش خواهد گذاشت.