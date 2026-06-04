به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین عادل حاجیپور شامگاه چهارشنبه در مراسم جشن عید غدیرخم در لامرد مراحل تحول جهان در سایه هدایتهای انقلاب اسلامی را تشریح کرد و گفت: وعدههای امام خمینی(ره) پیش از پیروزی انقلاب، این مبارزه به ثمر خواهد نشست و پرچم امیرالمؤمنین(ع) در ایران اسلامی برافراشته خواهد شد؛ این خبری بود که برای یاران امام پذیرش سختی داشت اما گام نخست این مسیر است.
وی افزود: گامهای بعدی، شامل برافراشته شدن پرچم حق در کشورهای مسلمان همسایه و سپس بیداری ملتهای جهان است. در گام سوم، شاهد بیداری وجدانهای جهانی خواهیم بود که تنها بر اساس اراده الهی امکانپذیر است.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه فارس با اشاره به تغییرات عظیم اجتماعی و مذهبی در منطقه و جهان، به شکوه تجمع شیعیان و پیادهروی اربعین اشاره کرد و گفت: این شکوه، نتیجه مستقیم پیروزی در مسیر انقلاب اسلامی و شکست رژیمهای مستکبر است.
حجت الاسلام حاجیپور با بیان نقش تاریخی ملت ایران در دفاع از حقیقت، تأکید کرد: بزرگترین معجزه تاریخ ریشه در تبار ایران داشت؛ ملتی که از تبار سلمان فارسی است، با عشق به علی(ع) و ایثار جانهای بیشمار، راه بیعت با امیرالمؤمنین را همواره نشان داده است.
وی در پایان، ایستادگی و استقامت مردم را ضروری دانست و وعده الهی را به عنوان عامل پایداری ملت معرفی کرد و بر مطالعه آثار معرفتی مانند کتاب «خونی که لعل شد» برای شناخت مسیر انقلاب و رهبری توصیه کرد.
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