  1. استانها
  2. فارس
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

رونمایی از دیوارنگاره «عهد» در میدان امام حسین(ع) شیراز

رونمایی از دیوارنگاره «عهد» در میدان امام حسین(ع) شیراز

شیراز- همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیرخم، دیوارنگاره جدید میدان امام حسین(ع) شیراز با عنوان «عهد» رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیرخم، دیوارنگاره جدید میدان امام حسین(ع) شیراز با عنوان «عهد» رونمایی و نصب شد.

این دیوارنگاره با محوریت مفهوم ولایت، بیعت و امتداد عهد غدیر، در یکی از میادین اصلی شهر شیراز اکران شده است.

ایده‌پردازی این اثر را امیر اکبری برعهده داشته و تصویر و چیدمان آن توسط امین‌رضا ترکی و محمدرضا خسروانی طراحی و اجرا شده است.

همچنین نوشتار این دیوارنگاره را عباس محمدی به رشته تحریر درآورده است.

دیوارنگاره «عهد» با بهره‌گیری از عناصر تصویری و مفاهیم مرتبط با واقعه غدیر، تلاش دارد تا در فضای شهری، یادآور پیوند تاریخی و اعتقادی مردم با فرهنگ ولایت و امامت باشد.

این اثر به مناسبت عید غدیر و در آستانه برگزاری برنامه‌های مردمی این ایام، در میدان امام حسین(ع) شیراز نصب شده است.

کد مطلب 6844636

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها