جشن بزرگ مواکب غدیر در شهر مُهر

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، جشن بزرگ مواکب شهر مُهر با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در خیابان امام رضا(ع) برگزار شد.

در این جشن بزرگ مردمی، قریب به ۵۰ غرفه فرهنگی، مذهبی و پذیرایی برپا شده بود که خدمات متنوعی به شهروندان ارائه می‌کردند.

غرفه‌های فرهنگی با برنامه‌های آموزشی و معرفتی و غرفه‌های پذیرایی با توزیع نذورات و خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان، جلوه‌ای از همدلی، مشارکت و عشق به اهل‌بیت(ع) را به نمایش گذاشتند.

از بخش‌های ویژه این مراسم، سخنرانی جواد موگویی مستندساز و پژوهشگر کشور بود. وی در سخنان خود به تبیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی، بررسی تحولات روز، تحلیل مسائل مرتبط با جنگ رسانه‌ای و شناخت ابعاد مختلف رویدادهای جاری پرداخت.

موگویی همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی، بصیرت اجتماعی و نقش مردم در مقابله با جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمنان تأکید کرد.



همچنین اجرای مولودی‌خوانی و مداحی در مدح امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)، اجرای نمایش‌های فرهنگی و سرودهای ویژه غدیر از دیگر برنامه‌های این جشن باشکوه بود که با استقبال گسترده خانواده‌ها، جوانان و نوجوانان همراه شد.



این مراسم به همت شهرداری مهر، اصحاب مسجد الزهرا(س) و مسجد امام علی(ع) و با همکاری مساجد، هیئات مذهبی، گروه‌های فرهنگی و مواکب مردمی شهر مُهر برگزار شد و صحنه‌ای باشکوه از وحدت، همدلی و تجدید بیعت مردم با فرهنگ غدیر و ولایت را رقم زد.