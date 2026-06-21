۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۹

ساره اله ربی

مراسم عزاداری شب ششم محرم در موکب کفیل الزینب(س) شیراز

مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم با حضور گسترده مردم در موکب کفیل الزینب (س) شیراز برگزار شد.

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