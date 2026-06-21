استانها فارس ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۹ دریافت تصاویر ساره اله ربی مراسم عزاداری شب ششم محرم در موکب کفیل الزینب(س) شیراز مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم با حضور گسترده مردم در موکب کفیل الزینب (س) شیراز برگزار شد. برچسبها مراسم عزاداری محرم و صفر ماه محرم و صفر موکبهای حسینی شیراز عکس استانها مطالب مرتبط عزاداری شب چهارم محرم در شیراز شور حسینی مردم شیراز در شب چهارم ماه محرم فارس مهد آیینهای عاشورایی؛ از چکچکوی استهبان تا سینه زنی قطاری شیراز عزاداری سنتی گراش فارس عزاداری شب دوم محرم در شیراز
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