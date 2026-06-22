به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، ویژه‌برنامه‌های سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در آستان مقدس حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود.

در این راستا مراسم سوگواری صبح تاسوعای حسینی روز چهارشنبه سوم تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۳ در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد. این مراسم با قرائت زیارت عاشورا همراه با صد لعن و صد سلام آغاز می‌شود و حجت‌الاسلام والمسلمین رضا حیدریان به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

همچنین سیدحسین فتح‌اللهی، سیدمحسن رسولی و کربلایی مهدی کبیری‌نژاد از مداحان اهل‌بیت (ع) در این آیین به مرثیه‌سرایی و روضه‌خوانی خواهند پرداخت.

مراسم سوگواری صبح عاشورای حسینی نیز روز پنجشنبه چهارم تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۳ در همین مکان برگزار می‌شود.

این برنامه علاوه بر قرائت زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام، با اقامه نماز جماعت ظهر عاشورا همراه خواهد بود.

در مراسم روز عاشورا، حجت‌الاسلام والمسلمین استوار میمندی سخنرانی می‌کند و سیدمصطفی موسوی‌نژاد و سعید خائف‌پناه نیز با مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی، به عزاداری در رثای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش خواهند پرداخت.

آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) هرساله در ایام محرم میزبان خیل عظیم عاشقان و دلدادگان اهل‌بیت (ع) است و ویژه‌برنامه‌های متعددی را برای گرامیداشت شعائر حسینی تدارک می‌بیند.