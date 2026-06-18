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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵

شور حسینی مردم شیراز در شب چهارم ماه محرم

شور حسینی مردم شیراز در شب چهارم ماه محرم

شیراز- در این ویدئو حضور گسترده مردم شیراز در مراسم عزاداری کانون رهپویان وصال شیراز را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6864399

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