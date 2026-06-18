https://mehrnews.com/x3cmYN ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵ کد مطلب 6864399 استانها فارس استانها فارس ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵ شور حسینی مردم شیراز در شب چهارم ماه محرم شیراز- در این ویدئو حضور گسترده مردم شیراز در مراسم عزاداری کانون رهپویان وصال شیراز را مشاهده می کنید. دریافت 21 MB کد مطلب 6864399 کپی شد مطالب مرتبط روایت فرهنگ عاشورا از قاب تلویزیون و امواج رادیو فارس پستانک صورتی آوینا؛ روایت تلخ شهادت کودک ۲ ساله لامردی فارس مهد آیینهای عاشورایی؛ از چکچکوی استهبان تا سینه زنی قطاری شیراز عزاداری سنتی گراش فارس عزاداری شب دوم محرم در شیراز برچسبها شیراز ماه محرم و صفر کانون رهپویان وصال مراسم عزاداری محرم و صفر
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