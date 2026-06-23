۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۷

ساره اله ربی

عزاداری شیرازی‌ها در بازار وکیل

عزاداری بازاریان بازار وکیل شیراز در روز هشتم ماه محرم در این مکان تاریخی برگزار شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha