https://mehrnews.com/x3cmdm ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۹ کد مطلب 6862564 استانها فارس استانها فارس ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۹ عزاداری سنتی گراش فارس گراش- در این ویدئو اجرای عزاداری سنتی مردم گراش در برنامه تلویزیونی حسینیه معلی را مشاهده کنید. دریافت 19 MB کد مطلب 6862564 کپی شد مطالب مرتبط فارس سراسر «یا حسین» شد؛ خیز ۵ هزار هیئت برای برپایی عزای سیدالشهدا(ع) محرم امسال صحنه آشکار تقابل حسینیان و یزیدیان زمان است موکبهای حسینی باید کانون جهاد تبیین باشند اعلام برنامههای سوگواری دهه اول ماه محرم در حرم شاهچراغ(ع) مواکب حسینی پایگاه خدمت، تبیین و روایتگری عاشورا هستند برچسبها برنامه حسینیه معلی گراش مراسم عزاداری محرم و صفر
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