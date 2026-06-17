  1. استانها
  2. فارس
۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۹

عزاداری سنتی گراش فارس

عزاداری سنتی گراش فارس

گراش- در این ویدئو اجرای عزاداری سنتی مردم گراش در برنامه تلویزیونی حسینیه معلی را مشاهده کنید.

دریافت 19 MB
کد مطلب 6862564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها