به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی با اشاره به تعطیلی اماکن گردشگری فارس در روزهای تاسوعا و عاشورا گفت: تاسوعا و عاشورای حسینی، نمادی از ایستادگی در برابر ظلم و تجلی بالاترین مرتبه ایثار و فداکاری است. حرمت این ایام و حضور در محافل عزاداری، بخشی از هویت و ایمان ماست که باید با تمام وجود پاس داشته شود.
وی در ادامه با اشاره به تقویم رسمی تعطیلات موزهها و اماکن تاریخیفرهنگی تحت پوشش وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، تصریح کرد: تمامی اماکن زیر نظر ادارهکل میراثفرهنگی فارس، از جمله آرامگاههای حافظ و سعدی، ارگ کریمخانی، مجموعههای جهانی تختجمشید و پاسارگاد، آثار باستانی نقش رستم و نقش رجب، کاخ اردشیر فیروزآباد و همچنین موزههای هفت تنان، پارس و گرمابه وکیل، در ایام چهارشنبه سوم و پنجشنبه چهارم تیرماه به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی تعطیل خواهند بود.
مدیرکل میراثفرهنگی فارس در پایان، ضمن ابراز ارادت به پیشگاه امام حسین (ع)، برای تمامی عزاداران و مردم عزیز، قبولی و مورد پذیرش قرار گرفتن مراسم عزاداریها را از پیشگاه باری تعالی مسألت کرد.
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