آئین روضه خوانی سنتی در یزد

همزمان با فرارسیدن ماه محرم، آیین روضه خوانی صبحگاهی در خانه های تاریخی بافت کهن یزد، به روایتی دیرینه و نسل به نسل، جان تازهای به کوچه های خشتی این شهر می بخشد. از اولین ساعات بامداد نوای مرثیه سرور و سالار شهیدان از خانه هایی که قدمت برخی از آنها به بیش از یک قرن میرسد، در محله های قدیمی طنین انداز میشود که نشان از استمرار یک میراث زنده و پویای شهری دارد.
این مجالس که با حمایتهای مردمی و نیت واقفان خیراندیش پابرجا مانده، هر روز صبح پذیرای اهالی و عزادارانی است که در این فضای معنوی، سنتی را زنده نگه میدارند که ریشه در تاریخ و هویت فرهنگی این سرزمین دارد.
این تصاویر، روایت مجالسِ روضهخوانیِ سنتی در چند خانه قدیمی و باصفاست؛ خانهی پاسدار، ملک ثابت، کربلایی اکرمی و محزونزاده که اهالی به آن «خونهی کوچیکک» میگویند. هرکدام از این خانهها، سالها میزبان دلدادگان حسینی بودهاند و این قابها، گوشههایی از آن شور و اشک ماندگار را به یادگار دارند.
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