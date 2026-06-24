https://mehrnews.com/x3cqdw ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱ کد مطلب 6869775 استانها یزد استانها یزد ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱ تاسوعای حسینی در دهستان بهادران مهریز یزد - همزمان با تاسوعای حسینی اهالی دهستان بهادران مهریز در ماتم سیدالشهدا به عزاداری پرداختند. دریافت 5 MB کد مطلب 6869775 کپی شد مطالب مرتبط آیین سنتی جوش اناری در حسینیه باغبهار بغدادآباد آئین روضه خوانی سنتی در یزد عزاداری سنتی مسجد النبی(ص) شاهدیه یزد در شب تاسوعای حسینی مراسم تعزیه خوانی هیئت «عزاداران خاص حسین» علیه السلام برچسبها مراسم عزاداری محرم و صفر دسته عزاداری مراسم سینه زنی
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