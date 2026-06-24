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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

تاسوعای حسینی در دهستان بهادران مهریز

تاسوعای حسینی در دهستان بهادران مهریز

یزد - همزمان با تاسوعای حسینی اهالی دهستان بهادران مهریز در ماتم سیدالشهدا به عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6869775

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