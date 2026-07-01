به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجتبی صداقت پیش از ظهر چهارشنبه در جریان نشست شورای فرهنگ عمومی یزد که با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برپا شد، گفت: بالغ بر ۲۰۰۰ تشکل دینی شناسنامهدار که هسته سخت آن را ساختارهای محلی و مردمی تشکیل میدهند فعالیت دارند و پویایی ۳۰۰ هیئت فعال در مرکز استان، نیروی محرکه اصلی جریانسازی عاشورایی در این خطه است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به ریشهدار بودن سنت روضههای خانگی، این پدیده را علت اصلی متصف شدن یزد به عنوان «حسینیه ایران» دانست.
وی تشریح کرد: ثبت رسمی افزون بر ۵ هزار محفل روضهخوانی خانگی که آمار واقعی آنها بسیار فراتر از این ارقام است، گویای این حقیقت است که چراغ تعظیم شعائر حسینی در یزد هرگز خاموش نمیشود و حتی در تقارن با آیینهای باستانی نظیر نوروز نیز پایداری خود را حفظ میکند. به عنوان نمونه، تنها در دهه نخست محرم امسال، نزدیک به هزار مجلس روضه خانگی در نوبتهای سهگانه شبانهروز اقامه شد.
صداقت با ستایش از پیوند رسانه ملی و نهادهای مذهبی، به انعکاس زنده آیینهای عزاداری بیش از ۸۰ هیئت استانی اشاره کرد و آن را گامی در جهت بازتولید تصویر واقعی یزد دانست.
وی دستاورد مهم امسال را کاهش چشمگیر آسیبهای محتوایی ارزیابی کرد و گفت: همگرایی شاعران، نوحهسرایان و پیرغلامان موجب شد محتوای ارائهشده کمترین انحراف و حاشیه را داشته باشد.
وی نقطه عطف عزاداریهای امسال را تجلی نمادهای حماسه معاصر در بطن نوحهها خواند و افزود: محور قرار گرفتن مفاهیمی همچون جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، شهادت فرماندهان جبهه مقاومت و ارزشهای دفاع مقدس در اشعارِ بیش از ۳۰ هیئت شاخص که پخش سراسری داشتند، نشان داد که شیوه عزاداری یزد زنده، پویا و همگام با دغدغههای جهان اسلام است.
وی با قدردانی از همراهی نماینده ولیفقیه و استاندار یزد، استفاده از بستر تاریخی و ثبتجهانی «باغ دولتآباد» برای برپایی آیینهای دینی را تجربهای موفق و جذاب برای عموم توصیف کرد.
صداقت همچنین بر لزوم تقویت دو رویداد محوری و سنتی استان یعنی آیین تاریخی «یومالعطش» در میدان امیرچقماق و مجالس روز سیزدهم محرم در مسجد ملااسماعیل تأکید کرد و آنها را نیازمند برنامهریزیهای منسجمتر برای سالهای آتی دانست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد در پایان با تأکید بر اینکه عمقبخشی به شعر آیینی مستقیماً بر میزان نفوذ اجتماعی هیئتها اثرگذار است، پیشتازی یزد در تولید ادبیات عاشورایی را یادآور شد.
وی به عنوان نمونه به نوحه محوری تشییع یکی از شهدای شاخص ملی اشاره کرد که از سرودههای یزد اقتباس شده و بازتابی فرامرزی یافته بود.
صداقت این رویداد را سندی بر پتانسیل راهبری یزد در عرصه هنر متعهد دینی دانست و خواستار همافزایی همهجانبه برای حفظ این جایگاه ممتاز شد.
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