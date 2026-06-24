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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

آیین سنتی جوش اناری در حسینیه باغبهار بغدادآباد

آیین سنتی جوش اناری در حسینیه باغبهار بغدادآباد

یزد - آئین سنتی جوش اناری در حسینیه باغبهار بغدادآباد شهرستان مهریز برگزار شد.

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کد مطلب 6869741

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