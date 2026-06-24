اجتماع بزرگ سوگواران تاسوعای حسینی در حرم شهدای گمنام بهاباد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه، همزمان با تاسوعای حسینی، فضای شهرستان بهاباد غرق در عزا و ماتم شد.
مردم این شهرستان با حضور در خیابانها و کوچه پس کوچهها، با وجود گرمای هوا، با راهاندازی دستههای عزاداری و به اهتزاز درآوردن علمهای عزای حسینی، عشق و ارادت خالصانه خود را به سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برادر باوفایش حضرت عباس (ع) به نمایش گذاشتند.
در این آیین دیرینه هیئات مذهبی بهاباد با حرکت در خیابانهای اصلی شهر، خود را به حرم شهدای گمنام رساندند و با نوحهخوانی و سینهزنی، در سوگ شهادت علمدار کربلا به ماتم نشستند. مداحان اهلبیت (ع) نیز در این مراسم با مرثیهسرایی، به تبیین رشادتها و وفاداری حضرت ابوالفضل العباس (ع) پرداختند.
در این تجمع بزرگ سوگواران، امام جمعه بهاباد، معاون عمرانی و برنامهریزی فرماندار، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمع کثیری از مسئولان و اقشار مختلف مردم حضور داشتند و همراه با هیئات مذهبی به عزاداری پرداختند.
تاسوعای حسینی که در فرهنگ دینی ما روز احترام به ساحت مقدس حضرت ابوالفضل (ع) و نماد وفای به عهد شناخته میشود، امروز در بهاباد تجلیگاه پیوند مردم با فرهنگ ایثار و آزادگی بود. مردم این دیار با حضور پرشور خود، بار دیگر نشان دادند که آرمانهای نهضت عاشورا و مکتب حقطلبی، همواره زنده و جاری در میان نسلهای مختلف باقی خواهد ماند.
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