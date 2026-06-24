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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲

اجتماع بزرگ سوگواران تاسوعای حسینی در حرم شهدای گمنام بهاباد

اجتماع بزرگ سوگواران تاسوعای حسینی در حرم شهدای گمنام بهاباد

یزد - همزمان با نهمین روز از ماه محرم‌الحرام تجمع بزرگ سوگواران تاسوعای حسینی با برپایی دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی در حرم شهدای گمنام بهاباد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه، همزمان با تاسوعای حسینی، فضای شهرستان بهاباد غرق در عزا و ماتم شد.

مردم این شهرستان با حضور در خیابان‌ها و کوچه پس کوچه‌ها، با وجود گرمای هوا، با راه‌اندازی دسته‌های عزاداری و به اهتزاز درآوردن علم‌های عزای حسینی، عشق و ارادت خالصانه خود را به سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برادر باوفایش حضرت عباس (ع) به نمایش گذاشتند.

اجتماع بزرگ سوگواران تاسوعای حسینی در حرم شهدای گمنام بهاباد

در این آیین دیرینه هیئات مذهبی بهاباد با حرکت در خیابان‌های اصلی شهر، خود را به حرم شهدای گمنام رساندند و با نوحه‌خوانی و سینه‌زنی، در سوگ شهادت علمدار کربلا به ماتم نشستند. مداحان اهل‌بیت (ع) نیز در این مراسم با مرثیه‌سرایی، به تبیین رشادت‌ها و وفاداری حضرت ابوالفضل العباس (ع) پرداختند.

اجتماع بزرگ سوگواران تاسوعای حسینی در حرم شهدای گمنام بهاباد

در این تجمع بزرگ سوگواران، امام جمعه بهاباد، معاون عمرانی و برنامه‌ریزی فرماندار، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمع کثیری از مسئولان و اقشار مختلف مردم حضور داشتند و همراه با هیئات مذهبی به عزاداری پرداختند.

اجتماع بزرگ سوگواران تاسوعای حسینی در حرم شهدای گمنام بهاباد

تاسوعای حسینی که در فرهنگ دینی ما روز احترام به ساحت مقدس حضرت ابوالفضل (ع) و نماد وفای به عهد شناخته می‌شود، امروز در بهاباد تجلی‌گاه پیوند مردم با فرهنگ ایثار و آزادگی بود. مردم این دیار با حضور پرشور خود، بار دیگر نشان دادند که آرمان‌های نهضت عاشورا و مکتب حق‌طلبی، همواره زنده و جاری در میان نسل‌های مختلف باقی خواهد ماند.

کد مطلب 6869888

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