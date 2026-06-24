مراسم سنتی «علم برداری» در مهریز

همزمان با فرارسیدن تاسوعای حسینی، آیین سنتی «علم برداری» هر ساله در باغشهر مهریز با حرکتی پویا از محله لاوری آغاز می گردد، هیئت عزاداری محله بغدادآباد سفلی، با حمل علم ها و بیرق های آیینی، مسیر پیاده روی خود را از میان کوچه پس کوچه های تاریخی و کوچه باغ های سرسبز این شهر طی می کنند و با نوحه خوانی محله به محله، اهالی را به حضور در حسینیه باغ بهار فرا می خوانند.

نقطه اوج این آیین، پس از برپایی مراسم «جوش دوره» در حسینیه باغ بهار رقم میخورد؛ جایی که عزاداران با گره زدن دست ها و چرخش حلقه وار حول نخل حسینیه، فضایی حماسی خلق میکنند. این حرکت نمادین، سرآغاز اصلی ترین بخش مراسم یعنی «علم برداری» با قدمتی بیش از ۲۰۰ سال خواهد بود که تا اذان مغرب تداوم یافته و مجلس سوگواری را به یکی از پرشورترین آیین های عزاداری محلی در استان یزد تبدیل می کند.