تاسی سوگواران بهابادی به سیره سیدالشهدا(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه همنوا با نوای حزنانگیز دشت کربلا، مردم مؤمن و عزادار شهرستان بهاباد در دهمین روز از ماه محرم، نماز ظهر عاشورا را با شکوهی وصفناپذیر در گلزار شهدای بهشت محمدی اقامه کردند تا بار دیگر یاد و خاطره آخرین نماز حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را در بحبوحه نبرد حق علیه باطل زنده نگاه دارند.
این مراسم معنوی با حضور گسترده هیئتهای مذهبی، سوگواران حسینی و قشرهای مختلف مردم برگزار شد. نمازگزاران به امامت حجتالاسلام محسن ابراهیمی، امام جمعه بهاباد، صفوف بندگی را تشکیل دادند و با تاسی به سیره سید و سالار شهیدان (ع)، جلوهای از اخلاص و ارادت به خاندان عصمت و طهارت را به نمایش گذاشتند.
عزاداران حسینی در شهرستان بهاباد، ضمن اقامه نماز جماعت، بار دیگر بر پایبندی خود به راه و آرمانهای والای شهید کربلا تأکید کرده و نشان دادند که پیام عاشورا، که همان زنده نگاه داشتن فرایض الهی و امر به معروف و نهی از منکر است، همچنان در دلها جاری است.
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