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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱

تاسی سوگواران بهابادی به سیره سیدالشهدا(ع)

تاسی سوگواران بهابادی به سیره سیدالشهدا(ع)

یزد- عزاداران حسینی در شهرستان بهاباد هم‌زمان با سراسر کشور، با حضور در گلزار شهدای بهشت محمدی، نماز ظهر عاشورا را به یاد آخرین نماز سید و سالار شهیدان در کربلا، با شکوهی خاص اقامه کردند.

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به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه هم‌نوا با نوای حزن‌انگیز دشت کربلا، مردم مؤمن و عزادار شهرستان بهاباد در دهمین روز از ماه محرم، نماز ظهر عاشورا را با شکوهی وصف‌ناپذیر در گلزار شهدای بهشت محمدی اقامه کردند تا بار دیگر یاد و خاطره آخرین نماز حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را در بحبوحه نبرد حق علیه باطل زنده نگاه دارند.

تاسی سوگواران بهابادی به سیره سیدالشهدا(ع)

این مراسم معنوی با حضور گسترده هیئت‌های مذهبی، سوگواران حسینی و قشرهای مختلف مردم برگزار شد. نمازگزاران به امامت حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی، امام جمعه بهاباد، صفوف بندگی را تشکیل دادند و با تاسی به سیره سید و سالار شهیدان (ع)، جلوه‌ای از اخلاص و ارادت به خاندان عصمت و طهارت را به نمایش گذاشتند.

تاسی سوگواران بهابادی به سیره سیدالشهدا(ع)

عزاداران حسینی در شهرستان بهاباد، ضمن اقامه نماز جماعت، بار دیگر بر پایبندی خود به راه و آرمان‌های والای شهید کربلا تأکید کرده و نشان دادند که پیام عاشورا، که همان زنده نگاه داشتن فرایض الهی و امر به معروف و نهی از منکر است، همچنان در دل‌ها جاری است.

کد مطلب 6870564

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