https://mehrnews.com/x3cqBP ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹ کد مطلب 6870672 استانها یزد استانها یزد ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹ آیین سنتی نخلبرداری در حسینیه دوازده امام شهرستان مهریز یزد - آیین سنتی نخلبرداری در حسینیه دوازده امام شهرستان مهریز در ظهر عاشورا برگزار شد. دریافت 3 MB کد مطلب 6870672 کپی شد مطالب مرتبط آیین سنتی نخلبرداری در حسینیه بزرگ صاحب الزمان(عج) شاهدیه یزد عزاداری هیئت سنتی مسجدالنبی(ص) شهر شاهدیه یزد در شب عاشورا زنجیرزنی و سینهزنی هیئت عزاداری روستای گرگین آباد بهاباد مراسم سنتی «علم برداری» در مهریز اجتماع بزرگ سوگواران تاسوعای حسینی در حرم شهدای گمنام بهاباد برچسبها عاشورا یزد نخل گردانی مراسم سینه زنی مراسم عزاداری محرم و صفر
نظر شما