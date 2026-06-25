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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹

آیین سنتی نخل‌برداری در حسینیه دوازده امام شهرستان مهریز

آیین سنتی نخل‌برداری در حسینیه دوازده امام شهرستان مهریز

یزد - آیین سنتی نخل‌برداری در حسینیه دوازده امام شهرستان مهریز در ظهر عاشورا برگزار شد.

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کد مطلب 6870672

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