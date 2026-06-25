https://mehrnews.com/x3cqqn ۴ تیر ۱۴۰۵، ۳:۵۹ کد مطلب 6870209 استانها یزد استانها یزد ۴ تیر ۱۴۰۵، ۳:۵۹ عزاداری هیئت سنتی «دور کلک» محله یخدان میبد در شب عاشورا یزد - در شب عاشورای اباعبدالله الحسین عزاداری هیئت سنتی دور کلک در حسینیه دارالشفاء محله یخدان میبد برگزار شد. دریافت 5 MB کد مطلب 6870209 کپی شد مطالب مرتبط مراسم سنتی «علم برداری» در مهریز «جوش دوره» عزاداران حسینی در روستای قطرم بافق همزمان با شب عاشورا نوای «لبیک یا حسین» دستهجات عزاداری در شهر شاهدیه یزد شور و شعور حسینی مردم میبد در شب عاشورای حسینی عزاداری و سینهزنی دسته سنتی سقا در حسینیه نظرکرده سیف شهر شاهدیه برچسبها عاشورا مراسم عزاداری محرم و صفر حسینیه ایران
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