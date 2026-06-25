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۴ تیر ۱۴۰۵، ۳:۵۹

عزاداری هیئت سنتی «دور کلک» محله یخدان میبد در شب عاشورا

عزاداری هیئت سنتی «دور کلک» محله یخدان میبد در شب عاشورا

یزد - در شب عاشورای اباعبدالله الحسین عزاداری هیئت سنتی دور کلک در حسینیه دارالشفاء محله یخدان میبد برگزار شد.

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کد مطلب 6870209

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