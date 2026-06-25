https://mehrnews.com/x3cqqr ۴ تیر ۱۴۰۵، ۴:۱۱ کد مطلب 6870212 استانها یزد استانها یزد ۴ تیر ۱۴۰۵، ۴:۱۱ «جوش دوره» عزاداران حسینی در روستای قطرم بافق همزمان با شب عاشورا یزد - مراسم جوش دوره مردم روستای قطرم بخش مرکزی بافق در شب عاشورای حسینی برگزار شد. دریافت 14 MB کد مطلب 6870212 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری هیئت سنتی «دور کلک» محله یخدان میبد در شب عاشورا مراسم سنتی «علم برداری» در مهریز نوای «لبیک یا حسین» دستهجات عزاداری در شهر شاهدیه یزد شور و شعور حسینی مردم میبد در شب عاشورای حسینی برچسبها عاشورا یزد مراسم سینه زنی حسینیه ایران
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