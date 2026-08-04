استانها فارس ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۰ دریافت تصاویر امین فائضی مراسم جاماندگان اربعین در شیراز مراسم جاماندگان اربعین حسینی با حضور عاشقان اباعبدالله(ع) صبح سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ در شیراز برگزار شد. برچسبها شیراز اربعین اربعین 1405 عکس استانها مطالب مرتبط راهپیمایی اربعین حسینی، تداوم فرهنگ ایرانی-اسلامی در نسلهاست علوی: مواکب فارس تا بازگشت آخرین زائر اربعین فعال میمانند آیتالله دژکام: زیارت اربعین منشور سبک زندگی حسینی است قدردانی مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس از خادمان و مردم اربعینی استان آیین عزاداری اربعین حسینی در آزادشهر برگزار شد
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