به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجتبی علوی با اشاره به افزایش موج بازگشت زائران حسینی(ع) به کشور و استان، گفت: مواکب استان فارس تا سه روز پس از اربعین و بازگشت آخرین گروه از زائران اربعینی به فعالیت خود ادامه داده و آماده خدمت‌رسانی به زائران هستند.

وی افزود: با توجه به اینکه زائران پس از حضور در مراسم پیاده‌روی اربعین و پیمودن مسیر طولانی از کربلا و نجف تا مرز شلمچه، معمولا با خستگی جسمی مواجه هستند، ادامه مسیر بدون استراحت می‌تواند خطرآفرین باشد.

دبیر ستاد اربعین فارس با اشاره به نقش خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان در وقوع حوادث جاده‌ای، از زائرانی که با خودروهای شخصی به مرز سفر کرده‌اند خواست برای بازگشت شتاب نکنند و پس از ورود به کشور، در موکب‌های مستقر در مرز شلمچه و مسیرهای بازگشت توقف و استراحت کنند.

علوی ادامه داد: بر اساس توصیه کارشناسان راهنمایی و رانندگی، رانندگان باید پس از هر دو ساعت رانندگی حداقل ۱۵ دقیقه استراحت داشته باشند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

وی همچنین از استقرار مواکب بهداشتی و درمانی در مرز شلمچه و مسیرهای بازگشت خبر داد و گفت: زائرانی که احساس کسالت یا بیماری دارند می‌توانند با مراجعه به این مراکز از خدمات درمانی بهره‌مند شوند.

مدیرکل هماهنگی امور فرهنگی و رفاهی زائرین استانداری فارس خاطرنشان کرد: زائرانی که در سامانه سماح ثبت‌نام کرده و دارای بیمه هستند، می‌توانند مطابق تعهدات بیمه‌نامه از خدمات درمانی رایگان بهره‌مند شوند.