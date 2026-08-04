حسینعلی امیری در حاشیه راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیوند ناگسستنی آیین راهپیمایی اربعین حسینی با هویت ایرانی ، از آن به عنوان «پدیده‌ای فراملی» یاد کرد که مرزهای جغرافیایی و مذهبی را درنوردیده است.

وی با تأکید بر این که اربعین با فرهنگ اصیل ایرانی عجین شده است، گفت: این هم‌آمیختگی عمیق، نشان‌دهنده حیات پویای این آیین در بستر تاریخی و فرهنگی ملت ایران و نماد تداوم یک جریان زنده و تأثیرگذار در قلب جوامع است.



نهادینه‌سازی ارزش‌ها؛ رسالت راهبردی خانواده‌ها



استاندار فارس، نقش کانون خانواده را در استمرار این حرکت تعیین‌کننده ارزیابی کرد و گفت: تأکید بر نقش خانواده‌ها در انتقال ارزش‌ها و آموزش آموزه‌های دینی، به‌ویژه فرهنگ کربلا و اربعین به فرزندان، زمینه‌ساز نهادینه شدن این ارزش معنوی در لایه‌های مختلف نسل‌ها شده و از آن یک گفتمان پایدار ساخته است.



امیری با اشاره به رشد بی‌سابقه این حرکت عظیم در سال‌های اخیر، گفت: راهپیمایی اربعین امروز به یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات بشری تبدیل شده؛ به‌گونه‌ای که نه تنها کشورهای مسلمان، بلکه بسیاری از کشورهای غیرمسلمان نیز از برکات معنوی و پیام‌های انسان‌دوستانه این حماسه بهره‌مند شده‌اند و این نشان از عمق تأثیرگذاری آن دارد.

راهپیمایی جاماندگان اربعین در فارس؛ جلوه‌ای از ارادت ملی

استاندار فارس اشاره به حضور پرشور مردم شیراز در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی افزود: کسانی که به دلیل محدودیت‌های مختلف قادر به تشرف به کربلا نیستند، با پاسداشت عشق به اباعبدالله الحسین(ع) و شهدای کربلا، در سراسر کشور و به‌ویژه در شیراز به عنوان جاماندگان اربعین، این مسیر عاشقانه را پاس می‌دارند و جلوگاهی از ارادت ملی را به نمایش می‌گذارند.

وی حضور میلیونی مردم در راهپیمایی‌ اربعین را ترجمان عینی عشق نهادینه‌شده به سیدالشهدا(ع) دانست و ادامه داد: حضور مردم در این مسیر نشان می‌دهد که قیام امام حسین(ع) و عشق به آن حضرت، در وجود مردم نهادینه شده و این نقطه‌ای است که عاشورا از خود یک فرهنگ ماندگار خلق کرده است.



تقاضای قصاص قاتلان قائد شهید امت خواسته مردم است



امیری در پایان با محکومیت شدید اقدامات جنایتکارانه در آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به ایران اسلامی، گفت: حضور مردم با پرچم های سرخ یا لثارات الحسین نماد تقاضای فراگیر مردمی برای قصاص قاتلان قائد شهید امت است که از خون رهبر شهید خود نخواهند گذشت.