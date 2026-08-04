به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام عصر سه شنبه در جمع سوگواران اربعین حسینی در شیراز، با تسلیت فرارسیدن اربعین سیدالشهدا(ع)، گفت: اهل‌بیت(ع) پس از پایان دوران اسارت، مجالس سوگواری اربعین را برپا کردند و این روز، حال و هوایی متفاوت از ایام عزاداری دهه نخست محرم دارد.

وی با اشاره به جایگاه زیارت اربعین افزود: امام صادق(ع) این زیارت را به اصحاب خود تعلیم دادند و هر فراز آن، درس جامعی برای زندگی بر اساس مکتب امام حسین(ع) است.

شیعه دوازده‌امامی بودن، نعمتی بزرگ است

امام جمعه شیراز با اشاره به فراز «أشهد أنک کنت نوراً فی الأصلاب الشامخة والأرحام الطاهرة» گفت: نور امامت از آغاز آفرینش در نسل پاک پیامبران و اولیای الهی جریان داشته و در وجود امام حسین(ع) به کمال رسیده است.

وی ادامه داد: شیعه دوازده‌امامی بودن نعمتی بزرگ است که باید قدر آن را دانست؛ چرا که در طول تاریخ، بسیاری در میانه راه امامت متوقف شدند، اما پیروان حقیقی اهل‌بیت(ع)، مسیر ولایت را تا امام دوازدهم ادامه دادند.

آیت‌الله دژکام با تبیین فراز «لم تنجسک الجاهلیة بأنجاسها» اظهار کرد: جاهلیت تنها مربوط به دوران پیش از اسلام نیست، بلکه یک سبک زندگی است که ممکن است در هر عصر و زمانی با ظاهری متفاوت ظهور کند.

وی افزود: جاهلیت نتوانست کوچک‌ترین آلودگی در وجود امام حسین(ع) ایجاد کند و همین ویژگی، الگویی برای همه مؤمنان است.

تضعیف خانواده، مهم‌ترین نشانه جاهلیت مدرن

نماینده ولی‌فقیه در فارس با بیان اینکه خانواده ستون اصلی تمدن انسانی است، گفت: اگر خانواده از میان برود، تمدن نیز فرو می‌پاشد و یکی از مهم‌ترین جلوه‌های جاهلیت مدرن، تلاش برای تضعیف بنیان خانواده و کمرنگ کردن تعهد میان زن، مرد و فرزندان است.

وی تأکید کرد: ازدواج تنها یک حکم مذهبی نیست، بلکه یک سنت اصیل انسانی است که مسئولیت‌پذیری و استحکام جامعه را تضمین می‌کند.

آیت‌الله دژکام با اشاره به تفاوت سبک زندگی اسلامی و غربی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی تأکید کرده‌اند، زیرا در برخی مبانی، میان این سبک زندگی و الگوی غربی تعارض جدی وجود دارد.



وی افزود: ظاهر آراسته و تبلیغات گسترده نمی‌تواند واقعیت مشکلات اخلاقی و اجتماعی جوامع غربی را پنهان کند و فروپاشی خانواده، نمونه‌ای روشن از این بحران است.

ملت ایران در برابر جریان جاهلیت ایستاده است

امام جمعه شیراز با اشاره به استمرار تقابل جبهه حق و باطل گفت: امروز نیز ملت ایران در برابر همان جریان جاهلی ایستاده که در برابر امام حسین(ع) صف‌آرایی کرده بود.

وی با قدردانی از حضور مردم و خدمات انجام‌شده در ایام اربعین، بر ضرورت پرهیز از حاشیه‌سازی‌های سیاسی تأکید کرد و گفت: نقد سازنده لازم است، اما نباید خدمات و اقدامات ارزشمند انجام‌شده در کشور، از جمله فعالیت‌های گسترده برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین، نادیده گرفته شود.

آیت‌الله دژکام در پایان خاطرنشان کرد: سبک زندگی اسلامی از ظرفیت‌های بزرگی برخوردار است و اگر کاستی‌هایی وجود دارد، باید با رویکرد اصلاحی و بر پایه آموزه‌های اسلام برطرف شود.