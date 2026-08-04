قدردانی مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس از خادمان و مردم اربعینی استان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان با صدور پیامی از حضور باشکوه مردم استان فارس در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی و خدمات خالصانه خادمان اربعین قدردانی کرد.

در پیام مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس آمده است:

اربعین حسینی ۱۴۰۵ جلوه‌گاه حضور پرشور کسانی بود که با نیتی خالص و همتی بلند، بار خدمت به زائران کوی دوست را بر دوش کشیدند.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی مردم استان در سومین حرم اهل‌بیت (ع)، شهر مقدس شیراز، دیگر نقاط فارس، مرزهای کشور و مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا، تأکید کرد: مردم با نثار جان، مال و عمر خود، گل بندگی کاشتند و رسم دلدادگی به سیدالشهدا (ع) را به زیبایی معنا کردند.

حجت الاسلام ولدان در ادامه این پیام، خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را توفیقی بزرگ توصیف کرد و افزود: این افتخار در لوح زرین تاریخ خدمات مردم و خادمان اربعین ثبت شده و مایه مباهات است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان ضمن قدردانی از مجاهدت‌های بی‌دریغ مردم و خادمان اربعین، از خداوند متعال قبولی این خدمت خالصانه و بهره‌مندی از شفاعت حضرت سیدالشهدا (ع) در روز رستاخیز را برای آنان مسئلت کرد.