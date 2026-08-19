استانها سیستان و بلوچستان ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۸ دریافت تصاویر محدثه وکیلی مراسم چهلم تدفین رهبر شهید در زاهدان مراسم چهلم تدفین رهبر شهیدبا حضور اقشار مختلف فارس و بلوچ در مسجد جامع شهر زاهدان برگزار شد. برچسبها چهلم رهبر شهید رهبر شهید زاهدان عکس استانها مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ ترانزیت کالا از مرزهای جنوبی سیستان وبلوچستان حماسه و استقامت در خیابانهای زاهدان توقیف محموله داروهای غیرمجاز قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان برگزاری مراسم چهلمین روز تدفین رهبر شهید در زاهدان حضور مردم در صحنه نشاندهنده حمایت از نظام و آرمانهای انقلاب است داغ شهادت رهبر شهید همچنان در دل ها زنده است
نظر شما