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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۰۳

حماسه و استقامت در خیابان‌های زاهدان

حماسه و استقامت در خیابان‌های زاهدان

زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و هفتاد و دومین شب از شهادت رهبر شهید، همچنان در خیابان حضور دارند.

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کد مطلب 6921958

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