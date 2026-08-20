https://mehrnews.com/x3cQXt ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۰۳ کد مطلب 6921958 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۰۳ حماسه و استقامت در خیابانهای زاهدان زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و هفتاد و دومین شب از شهادت رهبر شهید، همچنان در خیابان حضور دارند. دریافت 54 MB کد مطلب 6921958 کپی شد مطالب مرتبط مراسم چهلم تدفین رهبر شهید در زاهدان از سوگ تا همدلی؛ زاهدان در چهلم آقای شهید حضور مردم در صحنه نشاندهنده حمایت از نظام و آرمانهای انقلاب است اینفوگرافیک؛ ترانزیت کالا از مرزهای جنوبی سیستان وبلوچستان داغ شهادت رهبر شهید همچنان در دل ها زنده است برچسبها تجمع مردمی رهبر شهید زاهدان
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