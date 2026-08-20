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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

حضور مردم در صحنه نشان‌دهنده حمایت از نظام و آرمان‌های انقلاب است

حضور مردم در صحنه نشان‌دهنده حمایت از نظام و آرمان‌های انقلاب است

زاهدان- مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: با وجود گذشت ۴۰ روز از تدفین رهبر انقلاب غم این حادثه همچنان در دل مردم باقی بوده، اما حضور آگاهانه آنان در صحنه، نشانه حمایت از نظام است.

رسول صفرزایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز در این مراسم حضور پیدا کرده‌ایم تا یادآور چهلمین روز شهادت و تدفین رهبر شهید انقلاب باشیم؛ روزهای سختی بر ملت ایران می‌گذرد و غم و بغض این حادثه همچنان در دل‌های مردم وجود دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، افزود: با وجود این اندوه، حضور مردم در میدان نشان‌دهنده آگاهی، بصیرت و پایبندی آنان به نظام اسلامی است و مردم با حضور خود حمایتشان را از ساختارهای حاکمیتی و آرمان‌های انقلاب نشان می‌دهند.

وی تأکید کرد: حضور مردم در چنین مراسمی بیانگر پشتیبانی و حمایت از رهبر و آرمان‌های شهداست و نشان می‌دهد ملت ایران در شرایط دشوار نیز با حفظ وحدت و همدلی، در صحنه حضور خواهد داشت.

صفرزایی، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: مردم با حضور و همراهی خود نشان می‌دهند که در مسیر آرمان‌های شهدا ایستاده‌اند و امیدواریم انتقام خون شهدای عزیز به دست گروه‌ها و مردم مؤمن و انقلابی گرفته شود.

کد مطلب 6922136

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