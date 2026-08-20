رسول صفرزایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز در این مراسم حضور پیدا کردهایم تا یادآور چهلمین روز شهادت و تدفین رهبر شهید انقلاب باشیم؛ روزهای سختی بر ملت ایران میگذرد و غم و بغض این حادثه همچنان در دلهای مردم وجود دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، افزود: با وجود این اندوه، حضور مردم در میدان نشاندهنده آگاهی، بصیرت و پایبندی آنان به نظام اسلامی است و مردم با حضور خود حمایتشان را از ساختارهای حاکمیتی و آرمانهای انقلاب نشان میدهند.
وی تأکید کرد: حضور مردم در چنین مراسمی بیانگر پشتیبانی و حمایت از رهبر و آرمانهای شهداست و نشان میدهد ملت ایران در شرایط دشوار نیز با حفظ وحدت و همدلی، در صحنه حضور خواهد داشت.
صفرزایی، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: مردم با حضور و همراهی خود نشان میدهند که در مسیر آرمانهای شهدا ایستادهاند و امیدواریم انتقام خون شهدای عزیز به دست گروهها و مردم مؤمن و انقلابی گرفته شود.
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