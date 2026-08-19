توقیف محموله داروهای غیرمجاز قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار «رضا شجاعی» صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت: مرزداران استان با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات هدفمند، فعالیت قاچاقچیان دارو در مناطق مرزی را شناسایی و موضوع را در دستور کار عملیاتی قرار دادند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان افزود: پس از چند شبانه‌روز اقدامات اطلاعاتی و رصد تحرکات قاچاقچیان، مرزداران با شناسایی مسیر و زمان انتقال محموله، در عملیاتی غافلگیرانه موفق شدند ضمن توقیف یک دستگاه وسیله نقلیه، ۱۸ هزار و ۸۳۹ قلم انواع داروی غیرمجاز را کشف و ۲ نفر از عوامل مرتبط را دستگیر کنند.

وی خاطرنشان کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش داروهای مکشوفه بیش از ۲ میلیارد ریال برآورد شده و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند.

سردار شجاعی در پایان با تأکید بر پیامدهای مخرب قاچاق دارو بر سلامت جامعه و اقتصاد کشور، تصریح کرد: مرزبانان استان با اشراف اطلاعاتی و حضور مستمر در مرزها، با قاچاق دارو و سایر اقلام غیرمجاز قاطعانه برخورد کرده و اجازه نخواهند داد سلامت مردم و امنیت اقتصادی کشور مورد تهدید قرار گیرد.