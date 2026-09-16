استانها سیستان و بلوچستان ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۵ اینفوگرافیک؛ انار سیستان و بلوچستان به روایت آمار در این اینفوگرافیک به اطلاعات میزان کشت، برداشت، ارقام و ظرفیت های انار در استان سیستان و بلوچستان پرداخته می شود. برچسبها میوه انار اینفوگرافیک اینفوگرافیک استانها سیستان و بلوچستان مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ تردد بیش از یک میلیون مسافر از جاده های سیستان و بلوچستان هشدار هواشناسی سیستان وبلوچستان؛ وزش باد شدید و رگبار باران در راه است ۲۵ شهریور ماه روز ملی خرما؛ سیستان وبلوچستان یکی از قطب های طلای شیرین فرهنگ بلوچ؛ سامانهای زیستی برای شناخت گذشته و ساختن آینده خرمای سیستان و بلوچستان؛ ظرفیت راهبردی کشاورزی، اشتغال و توسعه صادرات اقامه نماز بر پیکر مطهر شهید اهل سنت «یوسف گرگیج» در زاهدان تشییع باشکوه پیکر شهید اهل سنت «مولوی یوسف گرگیج» اینفوگرافیک؛ خدمات فاضلاب شهری و روستایی در سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ جهاد کشاورزی در سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ جهش معدنی در استان سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ آغاز برداشت ۳۷۲ هزار تن انگور از باغهای قزوین
نظر شما