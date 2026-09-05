۱۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۲

اینفوگرافیک؛ جهاد کشاورزی در سیستان و بلوچستان

زاهدان - جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با توسعه کشت، مدیریت منابع و تقویت تولید، نقش مهمی امنیت غذایی مردم استان دارد.

اینفوگرافیک؛ جهاد کشاورزی در سیستان و بلوچستان

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