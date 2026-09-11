استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۰ اینفوگرافیک؛ تردد بیش از یک میلیون مسافر از جاده های سیستان و بلوچستان زاهدان - یک میلیون و نود و پنج هزار مسافر در پنج ماهه نخست سال جاری در جاده های سیستان و بلوچستان تردد داشته اند. برچسبها اینفوگرافیک راهداری جابجایی مسافران اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط هشدار سطح زرد هواشناسی؛ افزایش سرعت بادهای ۱۲۰ روزه دلدادگی مردم زاهدان همچنان ادامه دارد تروریسم؛ تهدیدی برای آرامش مردم سیستان و بلوچستان بیش از ۴۰ درصد پروژههای مدرسه سازی سیستان و بلوچستان تحویل شده است تأسیس نمایندگی آموزش و پرورش در بخش تلنگ شهرستان قصرقند پایش ۴۵۶ واحد طیور در سیستان وبلوچستان؛ مصرف بیش از ۱۸میلیون دوز واکسن تایم لپس؛ زنجیره کیلومتری حمایت از حجاب در زاهدان دستگیری عاملان تیراندازی در زاهدان امام جمعه بنجار:خدمت به بیماران از ارزشمندترین مصادیق خدمت به مردم است امام جمعه چابهار: «نفوذ» میتواند از جنگ سخت خسارت بار تر باشد «سیستان» زیر غبار بیبرنامگی؛ بیش از ۳ دهه خشکسالی و طرحهای بینتیجه امام جمعه موقت زاهدان: «ایران قوی» بدون حل مشکلات مردم محقق نمیشود امام جمعه ایرانشهر: طبق تجربه دفاع مقدس نباید به بیگانگان تکیه کرد ضربه سخت حافظان امنیت به گروهک تروریستی در سراوان+فیلم اینفوگرافیک؛ انار سیستان و بلوچستان به روایت آمار اینفوگرافیک؛ ظرفیت ملی تجارت در مرزهای سیستان و بلوچستان پیشبینی برداشت بیش از ۵ هزار تن «پشمک» از مزارع زهک دستگیری ۱۰۴ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز در خاش اینفوگرافیک؛ نمایشگاه بینالمللی کتاب کردستان با عرضه ۹۰ هزار جلد کتاب جهش ۱۷۵ درصدی ترانزیت کالا در سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ خدمات فاضلاب شهری و روستایی در سیستان و بلوچستان هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با پشتیبان جعلی و درخواست کمک مالی ثروت زیرزمینی سیستان و بلوچستان در انتظار سرمایهگذار
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