۲۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۰

اینفوگرافیک؛ تردد بیش از یک میلیون مسافر از جاده های سیستان و بلوچستان

زاهدان - یک میلیون و نود و پنج هزار مسافر در پنج ماهه نخست سال جاری در جاده های سیستان و بلوچستان تردد داشته اند.

اینفوگرافیک؛ تردد بیش از یک میلیون مسافر از جاده های سیستان و بلوچستان

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