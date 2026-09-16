خرمای سیستان و بلوچستان؛ ظرفیت راهبردی کشاورزی، اشتغال و توسعه صادرات

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: روز ملی خرما فرصتی برای بازخوانی ظرفیت‌های کشاورزی، اقتصادی و فرهنگی محصولی است که جایگاه ویژه‌ای در زندگی و معیشت مردم مناطق گرمسیری کشور دارد. خرما به‌عنوان یکی از محصولات مهم باغی ایران، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، از ظرفیت قابل توجهی برای فرآوری، بسته‌بندی و توسعه صادرات برخوردار است.

در این میان، سیستان و بلوچستان با برخورداری از اقلیم متنوع و گستره قابل توجه نخلستان‌ها، یکی از مناطق مهم تولید خرمای کشور به شمار می‌رود. شهرستان‌های مختلف استان، از سراوان و خاش تا ایرانشهر، بمپور، سرباز، نیکشهر، قصرقند و مناطق جنوبی، هر یک با تولید ارقام متنوع خرما، بخشی از بازار این محصول را تأمین می‌کنند.

تولید خرما در سیستان و بلوچستان تنها به برداشت محصول محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای از فعالیت‌های مرتبط با فرآوری، بسته‌بندی، عرضه و تجارت را نیز دربرمی‌گیرد و می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مناطق روستایی داشته باشد.

روز ملی خرما همچنین زمینه‌ای برای توجه بیشتر به ظرفیت‌های این محصول، حمایت از نخلداران، ارتقای کیفیت تولید و توسعه صنایع فرآوری و بسته‌بندی فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که می‌تواند جایگاه خرمای سیستان و بلوچستان را در بازارهای داخلی و خارجی بیش از پیش تقویت کند.

سیستان و بلوچستان قطب مهم تولید خرمای کشور

علرضا دهمرده، رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک روز ملی خرما گفت: سیستان و بلوچستان با برخورداری از ۷۵ هزار هکتار سطح زیر کشت نخیلات و تولید سالانه ۳۵۰ هزار تن خرما، یکی از مهم‌ترین مناطق خرماخیز کشور به شمار می‌رود و نخلستان‌های آن در شهرستان‌های مختلف استان گسترده شده است.

وی اظهار داشت: نخلستان‌های سیستان و بلوچستان در شهرستان‌های ایرانشهر، سراوان، مهرستان، سیب‌وسوران، سرباز، نیکشهر، قصرقند، فنوج و دلگان قرار دارند و تولید خرما در این مناطق، بخش قابل توجهی از ظرفیت کشاورزی استان را به خود اختصاص داده است.

دهمرده افزود: حدود ۳۵ هزار نفر به صورت مستقیم در بخش تولید خرما در سیستان و بلوچستان فعالیت دارند که نشان‌دهنده اهمیت این محصول در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بخش کشاورزی استان است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: برداشت خرما در استان از اواسط خردادماه در شهرستان‌های نیکشهر و قصرقند و با برداشت ارقام زودرس از جمله کتومی، نگال و آشوبه آغاز می‌شود و این روند تا اوایل آبان‌ماه ادامه دارد و در نهایت با برداشت رقم دیررس ماکیلی در شهرستان‌های سراوان و سیب‌وسوران به پایان می‌رسد.

دهمرده ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ رقم خرما در سیستان و بلوچستان وجود دارد که در این میان، خرمای مضافتی با ۳۱ هزار هکتار سطح زیر کشت و خرمای ربی با ۲۵ هزار هکتار، مهم‌ترین ارقام تولیدی استان محسوب می‌شوند و سهم قابل توجهی از تولید خرمای استان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی تصریح کرد: برنامه‌های توسعه‌ای بخش خرما در سیستان و بلوچستان در راستای سند اجرایی توسعه استان در حال اجراست و در همین چارچوب، توسعه، اصلاح و جایگزینی ۲۰ هزار هکتار از باغات درجه ۲ و ۳ با ارقام تجاری در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در همین راستا، اقداماتی از جمله احداث باغات مادری و راه‌اندازی مرکز تولید نهال کشت بافتی در استان انجام شده است تا زمینه لازم برای نوسازی نخلستان‌ها، توسعه ارقام تجاری و افزایش بهره‌وری در این بخش فراهم شود.

دهمرده با اشاره به ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در استان گفت: هم‌اکنون صنایع نگهداری خرما با ظرفیت ۹۵ هزار تن سردخانه، واحدهای بسته‌بندی با ظرفیت ۶۰ هزار تن و صنایع فرآوری با ظرفیت ۲۰ هزار تن در سیستان و بلوچستان فعال هستند.

وی در پایان تاکید کرد: اولویت اصلی در توسعه زنجیره خرما، گسترش واحدهای بسته‌بندی با استفاده از فناوری‌های نوین و ایجاد تنوع مناسب در بسته‌بندی با هدف توسعه صادرات است. همچنین توسعه صنایع فرآوری خرما با هدف افزایش تنوع محصولات، ایجاد ارزش افزوده بیشتر و ارتقای کیفیت بسته‌بندی از دیگر محورهای مهم توسعه این بخش به شمار می‌رود.

فرآوری خرما با تکیه بر دانش بومی در سراوان

ایرج رستم‌زهی مدیر جهاد کشاورزی سراوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم روستاهای سراوان در کارخانه فرآوری و بسته‌بندی خرما با استفاده از دانش بومی و ظرفیت‌های موجود، گام مهمی در زمینه فرآوری محصولات خرما و تولید محصولات متنوع و مشتری‌پسند برداشته‌اند.

وی افزود: در این کارخانه، خرماهای مرغوب و باکیفیتی همچون پیم، مازو، پپو و زردان وارد چرخه فرآوری می‌شوند و پس از انتقال به دستگاه، هسته آن‌ها جدا شده و از خرمای فرآوری‌شده برای تولید خمیر خرما استفاده می‌شود.

رستم‌زهی ادامه داد: خمیر خرما یکی از محصولات تولیدی این مجموعه است که در تهیه انواع فرآورده‌های خرمایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین در این کارخانه محصولاتی همچون کلوچه خرمایی، قهوه خرما و شکلات خرمایی تولید می‌شود و مردم روستا در مراحل مختلف تولید و بسته‌بندی این محصولات فعالیت دارند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مردم محلی در این مجموعه گفت: خرما، این میوه پربرکت جنوب، در این کارخانه با دستان مردم محلی شکل و کاربرد تازه‌ای پیدا می‌کند و بخشی از محصولات خرمایی با استفاده از ترکیبات بومی و مواد اولیه در دسترس تولید می‌شوند.

مدیر جهاد کشاورزی سراوان تصریح کرد: یکی از محصولات تولیدی این مجموعه خمیر خرماست که از ترکیب خمیر خرما، زنجبیل، دارچین، شربت بار و مقدار کمی روغن مایع تهیه می‌شود. قهوه خرما نیز از دیگر محصولاتی است که در این مجموعه تولید و بسته‌بندی می‌شود.

رستم‌زهی بیان کرد: مردم روستا در این کارگاه مشغول تولید انواع محصولات صنایع تبدیلی خرما هستند و محصولاتی مانند شکلات، کیک، کلوچه و فرآورده‌های مختلف خرمایی را تولید می‌کنند که از کیفیت و طعم مطلوبی برخوردار هستند.

وی با اشاره به اشتغال ایجادشده در این مجموعه گفت: در مجموع حدود ۳۰ نفر از مردم در این کارگاه مشغول به فعالیت هستند و با حضور در مراحل مختلف فرآوری، تولید و بسته‌بندی محصولات خرمایی، در ایجاد اشتغال و رونق تولید مشارکت دارند.

مدیر جهاد کشاورزی سراوان خاطرنشان کرد: خوشحالیم که مردم این مجموعه در حوزه تولید و اشتغال کشور سهم دارند و توانسته‌اند با استفاده از ظرفیت‌های بومی، محصولاتی متنوع از خرما تولید و روانه بازار کنند.

رستم‌زهی با تأکید بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی گفت: صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه‌های مختلف می‌توانند زمینه ایجاد ارزش افزوده و توسعه اشتغال را فراهم کنند. این صنایع علاوه بر حوزه غذایی، در بخش‌های مختلف از جمله صنایع دارویی و دامی نیز کاربرد دارند و به طور کلی در صنایع غذایی می‌توانند نقش بسیار مهمی ایفا کنند.

وی افزود: راه‌اندازی و فعالیت چنین واحدهایی نشان می‌دهد که فرآوری محصولات کشاورزی می‌تواند زمینه استفاده بهتر از تولیدات، ایجاد ارزش افزوده و فراهم شدن فرصت‌های شغلی را فراهم کند.

مدیر جهاد کشاورزی سراوان در پایان گفت: این کارخانه نمونه‌ای از همت بلند مردم روستا برای حضور و مشارکت در عرصه تولید است؛ مردمی که با بهره‌گیری از دانش بومی و توانمندی‌های خود، بخشی از ظرفیت خرمای منطقه را به محصولات متنوع و فرآوری‌شده تبدیل می‌کنند.