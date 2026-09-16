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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

خرمای سیستان و بلوچستان؛ ظرفیت راهبردی کشاورزی، اشتغال و توسعه صادرات

خرمای سیستان و بلوچستان؛ ظرفیت راهبردی کشاورزی، اشتغال و توسعه صادرات

زاهدان- سیستان و بلوچستان با برخورداری از ۷۵ هزار هکتار نخلستان و تولید سالانه ۳۵۰ هزار تن خرما، ظرفیت مهمی در اشتغال، فرآوری و صادرات دارد.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: روز ملی خرما فرصتی برای بازخوانی ظرفیت‌های کشاورزی، اقتصادی و فرهنگی محصولی است که جایگاه ویژه‌ای در زندگی و معیشت مردم مناطق گرمسیری کشور دارد. خرما به‌عنوان یکی از محصولات مهم باغی ایران، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، از ظرفیت قابل توجهی برای فرآوری، بسته‌بندی و توسعه صادرات برخوردار است.

در این میان، سیستان و بلوچستان با برخورداری از اقلیم متنوع و گستره قابل توجه نخلستان‌ها، یکی از مناطق مهم تولید خرمای کشور به شمار می‌رود. شهرستان‌های مختلف استان، از سراوان و خاش تا ایرانشهر، بمپور، سرباز، نیکشهر، قصرقند و مناطق جنوبی، هر یک با تولید ارقام متنوع خرما، بخشی از بازار این محصول را تأمین می‌کنند.

تولید خرما در سیستان و بلوچستان تنها به برداشت محصول محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای از فعالیت‌های مرتبط با فرآوری، بسته‌بندی، عرضه و تجارت را نیز دربرمی‌گیرد و می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مناطق روستایی داشته باشد.

روز ملی خرما همچنین زمینه‌ای برای توجه بیشتر به ظرفیت‌های این محصول، حمایت از نخلداران، ارتقای کیفیت تولید و توسعه صنایع فرآوری و بسته‌بندی فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که می‌تواند جایگاه خرمای سیستان و بلوچستان را در بازارهای داخلی و خارجی بیش از پیش تقویت کند.

سیستان و بلوچستان قطب مهم تولید خرمای کشور

خرمای سیستان و بلوچستان؛ ظرفیت راهبردی کشاورزی، اشتغال و توسعه صادرات

علرضا دهمرده، رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک روز ملی خرما گفت: سیستان و بلوچستان با برخورداری از ۷۵ هزار هکتار سطح زیر کشت نخیلات و تولید سالانه ۳۵۰ هزار تن خرما، یکی از مهم‌ترین مناطق خرماخیز کشور به شمار می‌رود و نخلستان‌های آن در شهرستان‌های مختلف استان گسترده شده است.

وی اظهار داشت: نخلستان‌های سیستان و بلوچستان در شهرستان‌های ایرانشهر، سراوان، مهرستان، سیب‌وسوران، سرباز، نیکشهر، قصرقند، فنوج و دلگان قرار دارند و تولید خرما در این مناطق، بخش قابل توجهی از ظرفیت کشاورزی استان را به خود اختصاص داده است.

دهمرده افزود: حدود ۳۵ هزار نفر به صورت مستقیم در بخش تولید خرما در سیستان و بلوچستان فعالیت دارند که نشان‌دهنده اهمیت این محصول در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بخش کشاورزی استان است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: برداشت خرما در استان از اواسط خردادماه در شهرستان‌های نیکشهر و قصرقند و با برداشت ارقام زودرس از جمله کتومی، نگال و آشوبه آغاز می‌شود و این روند تا اوایل آبان‌ماه ادامه دارد و در نهایت با برداشت رقم دیررس ماکیلی در شهرستان‌های سراوان و سیب‌وسوران به پایان می‌رسد.

دهمرده ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ رقم خرما در سیستان و بلوچستان وجود دارد که در این میان، خرمای مضافتی با ۳۱ هزار هکتار سطح زیر کشت و خرمای ربی با ۲۵ هزار هکتار، مهم‌ترین ارقام تولیدی استان محسوب می‌شوند و سهم قابل توجهی از تولید خرمای استان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی تصریح کرد: برنامه‌های توسعه‌ای بخش خرما در سیستان و بلوچستان در راستای سند اجرایی توسعه استان در حال اجراست و در همین چارچوب، توسعه، اصلاح و جایگزینی ۲۰ هزار هکتار از باغات درجه ۲ و ۳ با ارقام تجاری در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در همین راستا، اقداماتی از جمله احداث باغات مادری و راه‌اندازی مرکز تولید نهال کشت بافتی در استان انجام شده است تا زمینه لازم برای نوسازی نخلستان‌ها، توسعه ارقام تجاری و افزایش بهره‌وری در این بخش فراهم شود.

دهمرده با اشاره به ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در استان گفت: هم‌اکنون صنایع نگهداری خرما با ظرفیت ۹۵ هزار تن سردخانه، واحدهای بسته‌بندی با ظرفیت ۶۰ هزار تن و صنایع فرآوری با ظرفیت ۲۰ هزار تن در سیستان و بلوچستان فعال هستند.

وی در پایان تاکید کرد: اولویت اصلی در توسعه زنجیره خرما، گسترش واحدهای بسته‌بندی با استفاده از فناوری‌های نوین و ایجاد تنوع مناسب در بسته‌بندی با هدف توسعه صادرات است. همچنین توسعه صنایع فرآوری خرما با هدف افزایش تنوع محصولات، ایجاد ارزش افزوده بیشتر و ارتقای کیفیت بسته‌بندی از دیگر محورهای مهم توسعه این بخش به شمار می‌رود.

فرآوری خرما با تکیه بر دانش بومی در سراوان

خرمای سیستان و بلوچستان؛ ظرفیت راهبردی کشاورزی، اشتغال و توسعه صادرات

ایرج رستم‌زهی مدیر جهاد کشاورزی سراوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم روستاهای سراوان در کارخانه فرآوری و بسته‌بندی خرما با استفاده از دانش بومی و ظرفیت‌های موجود، گام مهمی در زمینه فرآوری محصولات خرما و تولید محصولات متنوع و مشتری‌پسند برداشته‌اند.

وی افزود: در این کارخانه، خرماهای مرغوب و باکیفیتی همچون پیم، مازو، پپو و زردان وارد چرخه فرآوری می‌شوند و پس از انتقال به دستگاه، هسته آن‌ها جدا شده و از خرمای فرآوری‌شده برای تولید خمیر خرما استفاده می‌شود.

رستم‌زهی ادامه داد: خمیر خرما یکی از محصولات تولیدی این مجموعه است که در تهیه انواع فرآورده‌های خرمایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین در این کارخانه محصولاتی همچون کلوچه خرمایی، قهوه خرما و شکلات خرمایی تولید می‌شود و مردم روستا در مراحل مختلف تولید و بسته‌بندی این محصولات فعالیت دارند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مردم محلی در این مجموعه گفت: خرما، این میوه پربرکت جنوب، در این کارخانه با دستان مردم محلی شکل و کاربرد تازه‌ای پیدا می‌کند و بخشی از محصولات خرمایی با استفاده از ترکیبات بومی و مواد اولیه در دسترس تولید می‌شوند.

مدیر جهاد کشاورزی سراوان تصریح کرد: یکی از محصولات تولیدی این مجموعه خمیر خرماست که از ترکیب خمیر خرما، زنجبیل، دارچین، شربت بار و مقدار کمی روغن مایع تهیه می‌شود. قهوه خرما نیز از دیگر محصولاتی است که در این مجموعه تولید و بسته‌بندی می‌شود.

رستم‌زهی بیان کرد: مردم روستا در این کارگاه مشغول تولید انواع محصولات صنایع تبدیلی خرما هستند و محصولاتی مانند شکلات، کیک، کلوچه و فرآورده‌های مختلف خرمایی را تولید می‌کنند که از کیفیت و طعم مطلوبی برخوردار هستند.

وی با اشاره به اشتغال ایجادشده در این مجموعه گفت: در مجموع حدود ۳۰ نفر از مردم در این کارگاه مشغول به فعالیت هستند و با حضور در مراحل مختلف فرآوری، تولید و بسته‌بندی محصولات خرمایی، در ایجاد اشتغال و رونق تولید مشارکت دارند.

مدیر جهاد کشاورزی سراوان خاطرنشان کرد: خوشحالیم که مردم این مجموعه در حوزه تولید و اشتغال کشور سهم دارند و توانسته‌اند با استفاده از ظرفیت‌های بومی، محصولاتی متنوع از خرما تولید و روانه بازار کنند.

رستم‌زهی با تأکید بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی گفت: صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه‌های مختلف می‌توانند زمینه ایجاد ارزش افزوده و توسعه اشتغال را فراهم کنند. این صنایع علاوه بر حوزه غذایی، در بخش‌های مختلف از جمله صنایع دارویی و دامی نیز کاربرد دارند و به طور کلی در صنایع غذایی می‌توانند نقش بسیار مهمی ایفا کنند.

وی افزود: راه‌اندازی و فعالیت چنین واحدهایی نشان می‌دهد که فرآوری محصولات کشاورزی می‌تواند زمینه استفاده بهتر از تولیدات، ایجاد ارزش افزوده و فراهم شدن فرصت‌های شغلی را فراهم کند.

مدیر جهاد کشاورزی سراوان در پایان گفت: این کارخانه نمونه‌ای از همت بلند مردم روستا برای حضور و مشارکت در عرصه تولید است؛ مردمی که با بهره‌گیری از دانش بومی و توانمندی‌های خود، بخشی از ظرفیت خرمای منطقه را به محصولات متنوع و فرآوری‌شده تبدیل می‌کنند.

کد مطلب 6948630

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