مولوی عبدالله نارویی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قدمت و غنای فرهنگی سرزمین بلوچستان اظهار کرد: فرهنگ این منطقه طی قرنهای متمادی و در هماهنگی با شرایط اقلیمی و اجتماعی آن شکل گرفته و حاصل تجربه تاریخی مردمی است که با دشواریهای مختلف زندگی در این سرزمین مواجه بودهاند.
مدرس اهل سنت حوزه علمیه و دانشگاه، افزود: فرهنگ بلوچی تنها به موسیقی، تاریخ شفاهی، پوشش و زبان محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از شیوههای زندگی، ساختارهای اجتماعی، نظام اقتصادی، اخلاق و تعامل با محیط پیرامون را دربرمیگیرد و میتوان از آن به عنوان یک سامانه زیستی یاد کرد.
نارویی ادامه داد: اقتصاد معیشتی، حکمرانی محلی و تعاملات اجتماعی از مهمترین مؤلفههای این سامانه بودهاند و همین عناصر در طول زمان بر شکلگیری جهانبینی و شیوه زندگی جامعه بلوچ تأثیر گذاشتهاند؛ از این رو، شناخت ابعاد مختلف این فرهنگ میتواند به معرفی دقیقتر آن کمک کند.
ساختار اجتماعی و اقتصاد؛ دو رکن شکلدهنده فرهنگ بلوچ
مدرس حوزه علمیه و دانشگاه با اشاره به ارکان اصلی فرهنگ بلوچ گفت: ساختار اجتماعی مبتنی بر انسجام، شیوههای معیشتی و تعامل با طبیعت و همچنین اخلاقیات و جهانبینی، از مهمترین مؤلفههای فرهنگ بلوچ به شمار میروند.
وی تصریح کرد: جامعه سنتی بلوچ بر ساختارهای قبیلهای و سازوکارهای محلی استوار بوده و جایگاههایی مانند سردار، کدخدا، ریشسفید و شوراهای ریشسفیدان در کنار قوانین عرفی، بخشی از نظام اجتماعی این جامعه را تشکیل دادهاند.
نارویی با اشاره به اقتصاد سنتی مردم بلوچ بیان کرد: کوچنشینی و زندگی عشایری و همچنین استفاده متناسب از منابع محدود، از جمله آب و مراتع، از ویژگیهای اقتصاد سنتی این منطقه بوده است.
وی اخلاقیات را نیز بخش مهمی از فرهنگ بلوچ دانست و گفت: مهماننوازی، حرمت زنان، وفای به عهد و شجاعت از جمله ارزشهایی هستند که در فرهنگ این جامعه جایگاه داشته و در طول نسلها منتقل شدهاند.
وقتی موسیقی بلوچی با تار و پود فرهنگی مردم گره خورده است
مدرس حوزه علمیه و دانشگاه خاطرنشان کرد: موسیقی بلوچی نیز بخشی از حافظه جمعی جامعه است و مضامین عرفانی و حماسی موجود در آن، بازتابی از برخی ارزشها و تجربههای تاریخی مردم این منطقه محسوب میشود.
نارویی در پایان گفت: فرهنگ بلوچ ریشه در تاریخ، تجربه، آداب، اخلاق و شیوه زندگی مردم این سرزمین دارد و بازخوانی آن به معنای بازگشت به گذشته نیست، بلکه میتواند به شناخت ریشههای فرهنگی و استفاده از این شناخت برای ترسیم آینده کمک کند.
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