مالیات، درآمدی پایدار بدون تورم وارداتی

مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پرداختی الزامی و بلاعوض است. مالیات ممکن است به شخص، مؤسسه، دارایی و … تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت‌های تأمین اجتماعی را هم در بر می‌گیرد، حال آنکه بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت‌های اخیر را شامل نمی‌شود.

برخی مالیات را به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی می‌دانند که آحاد یک ملت در راستای بهره‌برداری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت کنند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌شود، زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است.